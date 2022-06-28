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الصحة: لقاح كورونا يعطى مناعة مؤقتة ويجب الحصول على الجرعة التنشيطية

الثلاثاء، 28 يونيو 2022 08:16 م
الصحة: لقاح كورونا يعطى مناعة مؤقتة ويجب الحصول على الجرعة التنشيطية الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة
رامى محيى الدين

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قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، إن "المناعة المكتسبة للحماية من الإصابة بفيروس كورونا فترتها من 6 إلى 8 شهور، ولقاح كورونا ليس مثل لقاح حمى الصفرا، لقاح الصفرا مرة فى العمر ولكن كورونا كل 6 أشهر".
 
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حضرة المواطن مع الإعلامى سيد على: "نناشد كل من لم يتلقى لقاح كورونا بسرعة الحصول عليه، ومن أخذ الجرعة الأولى يأخذ الثانية ومن حصل على الجرعتين يتلقى التنشيطية، لقاح كورونا يعطى مناعة مؤقتة، ويجب الحصول على الجرعة التنشيطية".
 
وتابع: "اللقاحات موجودة وهناك مخزون آمن للدولة المصرية ومن يريد أن يتلقى الجرعة الرابعة سيجدها متاحة".

الصحة

لقاح كورونا

الجرعة التنشيطية

لقاح الصفرا

اليوم السابع بلس



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