اليوم السابع
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الجمعة، 17 يونيو 2022 12:16 ص
أكرم القصاص
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أخبار × 24 ساعة.. "التموين": 36 مليار جنيه لدعم سلع البطاقات سنويا

الجمعة، 17 يونيو 2022 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. "التموين": 36 مليار جنيه لدعم سلع البطاقات سنويا صرف الدعم ببطاقات التموين- أرشيفية

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

 

"الصحة": نكاد نصل إلى صفر إصابات بـ"كورونا".. وتقليل العزل لـ4 مستشفيات

أحمد الدبيكى رئيسا للنقابة العامة للعلوم الصحية

بدائل الثانوية العامة.. 10 معلومات عن مدرسة إيجيبت جولد لصناعة المجوهرات

مختار أبو الفتوح يفوز بعضوية النقابة العامة للخدمات الإدارية والاجتماعية

10 معلومات عن مدرسة إلكترو مصر للتكنولوجيا التطبيقية

"التموين": 36 مليار جنيه لدعم سلع البطاقات سنويا

سولاف درويش رئيسا للنقابة العامة للبنوك 2022-2026

حملة "سلامتك تهمنا" تناشد المواطنين بعدم إلقاء المخلفات على شريط السكك الحديدية
 

 


التموين

الاوقاف

الصحه

وزير الكهرباء

صندوق مكافحه الادمان



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