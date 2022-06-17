أخبار × 24 ساعة.. "التموين": 36 مليار جنيه لدعم سلع البطاقات سنويا

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:
"الصحة": نكاد نصل إلى صفر إصابات بـ"كورونا".. وتقليل العزل لـ4 مستشفيات
أحمد الدبيكى رئيسا للنقابة العامة للعلوم الصحية
بدائل الثانوية العامة.. 10 معلومات عن مدرسة إيجيبت جولد لصناعة المجوهرات
مختار أبو الفتوح يفوز بعضوية النقابة العامة للخدمات الإدارية والاجتماعية
10 معلومات عن مدرسة إلكترو مصر للتكنولوجيا التطبيقية
"التموين": 36 مليار جنيه لدعم سلع البطاقات سنويا
سولاف درويش رئيسا للنقابة العامة للبنوك 2022-2026
حملة "سلامتك تهمنا" تناشد المواطنين بعدم إلقاء المخلفات على شريط السكك الحديدية
الأوقاف تطلق مسابقة للأطفال فى تلاوة القرآن الكريم وفن الإلقاء
مايا مرسى: لدينا إرادة سياسية تدعم المرأة وتساند وصولها للمواقع القيادية
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