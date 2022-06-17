أخبار × 24 ساعة.. "التموين": 36 مليار جنيه لدعم سلع البطاقات سنويا

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"الصحة": نكاد نصل إلى صفر إصابات بـ"كورونا".. وتقليل العزل لـ4 مستشفيات

أحمد الدبيكى رئيسا للنقابة العامة للعلوم الصحية