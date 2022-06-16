جولة لمحررى وزارة الطيران المدنى داخل مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية.. صور

كتب – أحمد مصطفى

نظمت وزارة الطيران المدني، جولة تفقدية لمحرري الوزارة، داخل مبني الوزارة الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذي يقع ضمن المجمع الوزاري بالحى الحكومي بالعاصمة الجديدة.

ورافق المحررين خلال الجولة، المهندس سيد عبد الله، مساعد وزير الطيران المدني للشئون التنمية البشرية، وأيمن أحمد أمين عام وزارة الطيران، ولفيف من قيادات الوزارة لمتابعة الأعمال النهائية ومعدلات التنفيذ لاستلام المقر الجديد للوزارة، والتشغيل على أرض الواقع في إطار استعدادات الحكومة للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

وخلال الجولة التفقدية اطلع محرري وزارة الطيران، على جميع التجهيزات والاستعدادات اللازمة والمكاتب الإدارية وتفقد أنظمة الانارة الذكية وخدمات إدارة نظم المبني بالإضافة إلى منافذ دخول وخروج العاملين تمهيداً لاستقبال العاملين والانتقال إلى المقر الجديد.

وقال أيمن محمود مصطفي مدير الشؤون الهندسية بوزارة الطيران المدني الجديد، أن المبنى يقع ضمن نطاق 7 أدوار، كوبرى يربط مبنى وزارة السياحة والوزارة، إجمالي الموظفين الذين سيتم نقلهم لمقر وزارة الطيران بالعاصمة الإدارية 834 موظف من وزارة الطيران إلى مبنى العاصمة الإدارية تخللها عرض حول مشروع إنشاء العاصفة الإدارية وأقسامها المختلفة.

وأشار حول مراحل البناء ومواعيد التسليمات المختلفة قام بتقديمها العميد خالد الحسينىً المتحدث الرسمى باسم شركة العاصمة الإدارية، ‎2019 عدد الدورات التى تلقاها وقد الموظفين المنتقلين إلى العاصمة الإدارية من قبل وزارة الطيران المدنى ‎724 عدد الدورات التي حصل عليها الموظفين المنتقلين إلى مقر وزارة الطيران عن طريق وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات على عدد من برامج الكمبيوتر بالإضافة إلى الأمن السيبرانى، وذلك بناء على نتائج التقييمات التى خضع لها كل الموظفين من كافة الوزارات المختلفة.

وأوضح أيمن محمود مصطفي مدير الشؤون الهندسية بوزارة الطيران، مبني الوزارة يضم 7 ادوار وله مدخلين رئيسين وبه 2 مصلي حريمي ورجالي ، مضيفا يحاط بنا وزارة السياحة والتخطيط والاتصالات في الحي الحكومي.

وتابع سيتم نقل 834 موظفا إلى مبني الوزارة بالعاصمة الإدارية، وتم تدريبهم بمعرفة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة الاتصالات.

وتابع يقع مبني وزارة الطيران الجديد علي مساحة 2415 مترا مربعا.