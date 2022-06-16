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"التموين": 36 مليار جنيه لدعم سلع البطاقات سنويا

الخميس، 16 يونيو 2022 07:20 م
"التموين": 36 مليار جنيه لدعم سلع البطاقات سنويا سلع غذائية - أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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تلقى الدكتور على المصيلحى وزير التموين ‏والتجارة الداخلية تقريراً من شركتي الجملة " العامة – ‏المصرية "بصرف 75% من مقررات تموين شهر يونية حتى الآن لصرفها للمواطنين على بطاقة الدعم من ‏خلال 40 ألف منفذ متنوع بين " منافذ جمعيتي – بدالي ‏التموين – المجمعات الاستهلاكية  ،لافتا الى، وجود مخزون استراتيجي من السلع بمخازن ‏الشركتين لتوفير كل احتياجات المواطنين على بطاقة الدعم ‏طبقاً لما هو مقرر بالتوجيهات الوزارية السابقة.

وقال أحمد كمال  المتحدث الرسمي معاون الوزير أن الاحتياطي ‏الاستراتيجي من السلع يتخطى الـ 6 أشهر في البعض منه ، ‏والـ 8 أشهر ويزيد في البعض الاخر كاللحوم والدواجن كما أن عدد المستفيدين من دعم السلع التموينية يصل ‏إلى 64 مليون مواطن بدعم سنوي يصل إلى 36 مليار ، وفي ‏الشهر يصل إلى 3 مليارات جنيه.‏


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