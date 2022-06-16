بدائل الثانوية العامة.. 10 معلومات عن مدرسة إيجيبت جولد لصناعة المجوهرات

كتب محمود طه حسين

تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لفتح باب التقدم لمدارس التكنولوجيا التطبيقية، والتى وصل عددها إلى 38 مدرسة من بينها مدرسة إيجيبت جولد لتكنولوجيا صناعة الحلى والمجوهرات، ونقدم فى التقرير التالى 10 معلومات عن المدرسة.

- تقبل الحاصلين على الشهادة الإعدادية.

- يتم التقدم الأسبوع المقبل بمجموع لن يقل عن 240 درجة.

- المدرسة متخصصة فى تكنولوجيا صناعة الحلى والمجوهرات ويحصل الطالب على شهادة مصرية ذات جودة عالمية.

- يحصل الطالب على فرص تدريب عديدة خلال فترة الدراسة ومكافآت مالية أثناء فترات الدراسة.

- توفر الجهة الشريكة فرص تعيين فى مصانع وشركات الشريك الصناعى.

- يجب ألا يقل عمر الطالب المتقدم عن 18 عاما ويتاح التقديم للطلاب والطالبات من محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية.

- يتم التقديم لهذه المدارس من خلال موقع وزراة التربية والتعليم والتعليم الفنى.

- يجب أن يجتاز الطالب الاختبارات والمقابلات الشخصية والكشف الطبى لهذه المدارس.

- الدراسة بهذ المدارس 3 سنوات يتخللها تدريب عملى.

- تخريج أول دفعة من مدارس الحلى والمجوهرات هذا العام.