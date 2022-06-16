مختار أبو الفتوح يفوز بعضوية النقابة العامة للخدمات الإدارية والاجتماعية

كتبت آية دعبس

أجريت اليوم الخميس انتخابات النقابة العمالية للنقابة العامة للخدمات الإدارية والاجتماعية، حيث فاز مختار محمد أبو الفتوح رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالهيئة العامه للنظافة والتجميل بالجيزة بعضوية النقابة العامة للخدمات الإدارية والاجتماعية فى الانتخابات العمالية دورة 2022-2026.

وأكد هشام فاروق رئيس النقابة العامة للخدمات الإدارية والاجتماعية على نزاهة الانتخابات، وأنها أجريت بشكل ديمقراطي واحترام إرادة العمال، موضحًا بأن المرحلة المقبلة سوف تشهد نشاطا كبير للنقابة العامة للخدمات الإدارية والاجتماعية على مستوى محافظة الجمهورية.

وشهدت بعض النقابات العامة اليوم الخميس عملية الاقتراع السري لانتخابات مجالس إدارة 15 نقابة عامة، وذلك بالمقرات التي خصصتها النقابات و جهزتها داخل المبانى الخاصة وتشمل النقابات التي تم فيها العملية الانتخابية : العاملين بالمرافق العامة ، والبريد ، والبترول ، والخدمات الصحية، والعلوم الصحية، والنقل والمواصلات، والغزل والنسيج ، والاتصالات، والنقل العام، والسياحة والفنادق، والبنوك والتأمينات والأعمال المالية ، والسكة الحديد، والخدمات الإدارية الاجتماعية، والنيابات والمحاكم، والإسعاف.

من ناحية أخرى كان قد تفقد وزير القوى العاملة محمد سعفان، صباح اليوم الخميس، لجان انتخابية عمالية داخل مقر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وذلك للاطمئنان على سير العملية الانتخابية لبعض مجالس إدارة النقابات العمالية العامة التى تشهدها الساحة العمالية خلال هذه الأيام.