سولاف درويش رئيسا للنقابة العامة للبنوك 2022-2026

كتبت آية دعبس

فازت سولاف درويش برئاسة النقابة العامة للبنوك في الانتخابات العمالية للنقابة العامة دورة 2022-2026، والتي أجريت اليوم الخميس بمقر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، حيث حصلت على 83 صوتا مقابل 47 صوتا لمنافسها، وأكدت درويش على أن لديها خطة عمل للنقابة العامة خلال الفترة المقبلة من أجل المزيد من استقرار العاملين في هذا القطاع الاستراتيجى، وتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم تجاه القطاع الذى يعملون فيه وتجاه الوطن.

وتشهد بعض النقابات العامة اليوم الخميس، عملية الاقتراع السري لانتخابات مجالس إدارة 15 نقابة عامة، وذلك بالمقرات التي خصصتها النقابات وجهزتها داخل المبانى الخاصة بها.

وتشمل النقابات التى تتم فيها العملية الانتخابية: العاملين بالمرافق العامة ، والبريد ، والبترول ، والخدمات الصحية، والعلوم الصحية، والنقل والمواصلات، والغزل والنسيج ، والاتصالات، والنقل العام، والسياحة والفنادق، والبنوك والتأمينات والأعمال المالية ، والسكة الحديد، والخدمات الإدارية الاجتماعية، والنيابات والمحاكم، والإسعاف.

من ناحية أخرى، كان قد تفقد وزير القوى العاملة محمد سعفان، صباح اليوم الخميس، لجان انتخابية عمالية داخل مقر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وذلك للاطمئنان على سير العملية الانتخابية لبعض مجالس إدارة النقابات العمالية العامة التى تشهدها الساحة العمالية خلال هذه الأيام.