أحمد الدبيكى رئيسا للنقابة العامة للعلوم الصحية

كتبت آية دعبس

فاز أحمد السيد الدبيكي برئاسة النقابة العامة للعلوم الصحية، حيث حصل على 89 صوتا مقابل 30 صوت لمنافسه الأول أحمد عبدالاخر، وصوت واحد لمنافسه الثاني كرم العربي، وذلك في الانتخابات العمالية دورة 2022-2026، التي أجريت اليوم الخميس.

وشهدت بعض النقابات العامة اليوم الخميس عملية الاقتراع السري لانتخابات مجالس إدارة 15 نقابة عامة، وذلك بالمقرات التي خصصتها النقابات و جهزتها داخل المبانى الخاصة بها.

وكانت النقابات التي تم فيها العملية الانتخابية اليوم : العاملين بالمرافق العامة ، والبريد ، والبترول ، والخدمات الصحية، والعلوم الصحية، والنقل والمواصلات، والغزل والنسيج ، والاتصالات، والنقل العام، والسياحة والفنادق، والبنوك والتأمينات والأعمال المالية ، والسكة الحديد، والخدمات الإدارية الاجتماعية، والنيابات والمحاكم، والإسعاف.

من ناحية أخرى كان قد تفقد وزير القوى العاملة محمد سعفان، صباح اليوم الخميس، لجان انتخابية عمالية داخل مقر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وذلك للاطمئنان على سير العملية الانتخابية لبعض مجالس إدارة النقابات العمالية العامة التى تشهدها الساحة العمالية خلال هذه الأيام.