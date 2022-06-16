"الصحة": نكاد نصل إلى صفر إصابات بـ"كورونا".. وتقليل العزل لـ4 مستشفيات

أحمد عبد الرحمن

قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، إنه بعد دراسة متعمقة للوضع الوبائي العالمي والمحلي كان قرار رفع الإجراءات الاحترازية من دخول البلاد، موضحا أن لدينا أقل معدلات في دخول المستشفيات والوفيات بسبب وباء كورونا.

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج "يحدث في مصر"، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، أن رفع الإجراءات، غير مطالب بشهادة التطعيم أو سلبية المسحة قبلها بـ 72 ساعة، لافتا إلى أن هناك فارق بين القرارات الملزمة للدولة والسلوك الصحي المناسب، مثل ارتداء الكمامات، وهو شيء محمود.

وأوضح أن الحديث عن مستوى الإلزام، مشيرا إلى أن أغلب دول العالم لديهم سياسة صحية، صفر احتياج دخول المستشفيات وصفر وفيات.

وأردف: نكاد نصل إلى صفر إصابات في وجود مرضى بمستشفيات العزل، وتم تقليل العدد لأربعة مستشفيات، حالة أو حالتين في مستشفيات العزل الأربعة.

وتابع أنه كلما زادت معدلات التطعيم زادت معدلات الحماية من المرض وبالتالي تقل الإصابات ويتبعها تخفيف الإجراءات الصحية، مؤكدا أنه لم يتم تحديد أن يكون اللقاح موسميا أم لا، ولكن الدراسات تقول أنه من الوارد أن يكون موسميا.