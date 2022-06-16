الأوقاف تطلق مسابقة للأطفال فى تلاوة القرآن الكريم وفن الإلقاء

كتب على عبد الرحمن

أطلقت وزارة الأوقاف مسابقة المواهب للمشاركين بالبرنامج الصيفى للأطفال بالمساجد فى تلاوة القرآن الكريم وفى فن الإلقاء، وذلك فى إطار حرص وزارة الأوقاف على بناء وعى الطفل وشخصيته بناء صحيحًا ورشيدًا، وفي إطار إيمانها بأن بناء وعى الطفل هو جزء من بناء الأوطان وإعداد جيل المستقبل.

وأوضحت الوزارة طريقة الاشتراك، يقوم الطفل بتسجيل مقطع صوتى فى حدود دقيقتين بمعرفة ولى أمر الطفل أو بمعرفة إمام المسجد أو الواعظة من القائمين على النشاط الصيفى بالمسجد الذى التحق به الطفل أو بمعرفة الطفل نفسه، علمًا بأن المرحلة الأولى للمسابقة عن شهر يونيه ستغلق مساء يوم الخميس 23 يونيه 2022م.

وأكدت وزارة الأوقاف، فى وقت سابق أنه فى إطار استعادة المسجد لدوره فى بناء الوعى تعمل وزارة الأوقاف على تكثيف الأنشطة التفاعلية بالمسجد من خلال الدروس والندوات والمحاضرات، واستحداث بعض الأنشطة التفاعلية، ومن أهمها:

1. التوسع فى مقارئ القرآن الكريم لجمهور المصلين.

2. عقد مقارئ قرآنية للسيدات بإشراف الواعظات المحفظات المعتمدات من الأوقاف.

3. تفعيل مبادرة "حق الطفل" ومبادرة "سكن ومودة".

4. انطلاق البرنامج الصيفى للأطفال .

5. فتح جميع المكتبات بالمساجد الكبرى أمام الجمهور.

6. عقد مجالس الإفتاء على أيدى العلماء المتخصصين بالمساجد الكبرى بالتعاون مع كل من دار الإفتاء المصرية ومجمع البحوث الإسلامية .

7. التوسع فى لجان المصالحة الأسرية بالتعاون مع دار الإفتاء ووزارة العدل .

8. التوسع فى القوافل الدعوية وبخاصة للمناطق الحدودية بالتعاون مع الأزهر الشريف .

9. إقامة الأمسيات الدينية بالمساجد الكبرى