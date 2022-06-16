وزير الكهرباء يستقبل مسئولى شركة الفنار السعودية للطاقة لبحث سبل التعاون

كتبت رحمة رمضان

استقبل الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء و الطاقة المتجددة المهندس جمال محمد وادى الرئيس التنفيذى لشركة الفنار السعودية للطاقة والمهندس محمود عبد الفتاح المدير الإقليمى لشركة الفنار العالمية للتطوير والوفد المرافق لهما، وذلك لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون مع قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى.

وأكد الدكتور شاكر، فى بيان له اليوم ، على عمق الروابط والعلاقات الاقتصادية والتجارية والاجتماعية مع المملكة العربية السعودية، حيث تحتل قضية تنشيط العلاقات المصرية مكانة متميزة لدى كل الدوائر السياسية والدبلوماسية المصرية.

وتم خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات من بينها زيادة حجم التعاون فى مجالات الطاقة بصفة عامة ومجال الطاقة المتجددة من شمس ورياح بصفة خاصة وكذلك الهيدروجين الاخضر والأمونيا الخضراء وكيفية الاستفادة منهما في التصنيع والتصدير وايضا التوسع في تركيب العدادات الذكية.

وأشاد المهندس جمال محمد وادى الرئيس التنفيذى لشركة الفنار السعودية للطاقة بالإنجازات التى نجح قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى فى تحقيقها وايضا اشاد بالتطويروالتحول التكنولوجي.

كما أشاد بما يمتلكه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى من خبرات كبیرة فى كل المجالات معرباً عن رغبته فى الاستفادة منها والتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية فى مجالات الطاقة المختلفة.

واستعرض المهندس محمود عبد الفتاح المدير الإقليمى لشركة الفنار العالمية للتطوير نشاط الشركة واستثمارات الشركة فى عديد من الدول واستعرض عرضا تقديميا عن إنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء وتوطين صناعة توربينات الرياح.

واشار إلى التعاون القائم بين الجانبين وابرزها محطة الطاقة الشمسية في مجمع بنبان وتطلعة إلى زيادة التعاون بين الجانبين.

كما أوضح إمكانية زيادة حجم التعاون مع القطاع فى اعادة تأهيل المحطات الحالية وتنمية مشروعات الطاقات المتجددة معرباً عن استعداده التام للبدء فى التعاون فى اسرع وقت ممكن.

وأوضح الدكتور شاكر أنه يجرى حالياً تحديث الاستراتيجية المصرية للطاقة نظراً لمستجدات فى مجال الطاقة المتجددة ومصادرها المختلفة وإمكانيات مصر فى هذا المجال.

وأكد الجهود التى تقوم بها مصر تكون ممرا لعبور الطاقة النظيفة التى تتمتع بها القارة الأفريقية، وتحرص مصر على دعم جهود الدول الأفريقية للنفاذ للطاقة النظيفة من المصادر المتجددة.