اليوم السابع
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الجمعة، 08 أبريل 2022 12:13 ص
أكرم القصاص
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أخبار × 24 ساعة.. توجيهات رئاسية بالدفع الفورى للمزارعين عند توريد القمح

الجمعة، 08 أبريل 2022 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. توجيهات رئاسية بالدفع الفورى للمزارعين عند توريد القمح حصاد القمح - أرشيفية

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

 

التعليم توضح طريقة دخول المعلمين على المنصة لحضور تدريبات التطوير المهنى الإلكترونية

وزير الزراعة: الدولة تراهن على وطنية الفلاح المصرى فى مواجهة التحديات

النقل: إنشاء 10 كبارى علوية بطريق القاهرة - الإسكندرية الزراعى بـ2 مليار جنيه

وزير التعليم العالى: 5 ملايين و700 ألف جنيه قيمة جوائز الدولة للتفوق لعام 2021

الصحة تعلن استقبال مليون و501 ألف جرعة لقاح «فايزر» بمطار القاهرة

التنمية المحلية: تمويل 24 ألف مشروع صغير بقروض 160 مليون جنيه خلال 8 سنوات

جدول الامتحان التدريبى للأول والثانى الثانوى بعد تعديله.. اعرف المواعيد

وزير الزراعة يشدد على التواصل مع المزارعين ومتابعة منظومة الأسمدة والرى الحديث

الأوقاف توزع 100 طن من لحوم صكوك الإطعام الأحد المقبل

وزيرة التضامن توجه بإنقاذ أطفال وكبار بلامأوى فى 4 محافظات

وزير الكهرباء يستقبل وفد من جنرال إليكتريك لبحث الاستثمار فى الهيدروجين الأخضر

 


التعليم

الهجره

التضامن

الثانويه العامه

التنميه المحليه

الزراعه

وزاره الصحه

الاوقاف

الكهرباء

النقل

حصاد القمح

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