وزير الزراعة يشدد على التواصل مع المزارعين ومتابعة منظومة الأسمدة والرى الحديث

كتبت أسماء نصار

أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على ضرورة المتابعة المستمرة لتطبيق منظومة كارت الفلاح الذكى، وعمليات توزيع الأسمدة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده وزير الزراعة ومحافظ الدقهلية ورئيسي لجنتي الزراعة والري بمجلسي النواب والشيوخ، بحضور مديري الادارات الزراعية والاصلاح الزراعية واستصلاح الأراضي، والجمعيات الزراعية والتعاونية بالمحافظة.

وشدد القصير خلال الاجتماع الذي عقده بحضور محافظ الدقهلية على مديري الجمعيات الزراعية، بمواصلة ضبط منظومة توزيع الأسمدة، ومتابعة الكميات التي تصل من المصانع للجمعيات، وتحري الدقة في استلام الكميات والتأكد من وصولها للفلاح المستهدف، وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

كما أشار وزير الزراعة خلال اللقاء الى اهمية التوسع في توعية المزارعين بأهمية التحول الى نظم الري الحديث، نظرا لأهميته، والفوائد التي تعود على المزارعين نتيجة هذا التحول، لافتا الى ان الدولة تقدم للمزارعين قروض بدون فائدة لمدة سداد تصل الى 10 سنوات، لتشجيع المزارعين للتحول الى نظم الري الحديث، فضلا عن الدعم الفني الذي تقدمه وزارة الزراعة للمزارعين في هذا الشأن.

أكد القصير على ضرورة المتابعة المستمرة والتصدي للتعديات على الاراضي الزراعية، والتصدي لها بكل حزم، والتكاتف وتكثيف الجهود، والمرور الدائم والمستمر، والرقابة، لرصد اي حالات وازالتها في المهد، وذلك باعتبار الرقعة الزراعة امن قومي، ومستقبل للأجيال القادمة.

وتطرق الاجتماع الى المبادرة الرئاسية حياه كريمة والتى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتنمية قرى الريف المصري، مشيرا الى مراكز الخدمات الزراعية المتكاملة، التي تنشأها الوزارة حاليا، لتقديم كافة سبل الدعم للمزارعين، والتي تشمل جمعيات زراعية، ووحدات بيطرية، ومراكز إرشادية، لتقديم للخدمات المتكاملة للمزارعين.

كما وجه وزير الزراعة كافة مسئولي الوزارة بالتواصل الدائم والمستمر مع المزارعين والنزول إليهم في الحقول والاستماع الى المشاكل التي تواجههم والعمل على حلها على الفور.