جدول الامتحان التدريبى للأول والثانى الثانوى بعد تعديله.. اعرف المواعيد

محمود طه حسين

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، جدول الامتحان التدريبى على استخدام التابلت فى الامتحانات الإلكترونية للصفين الأول والثانى الثانوى بعد تعديله تلبية لرغبة الطلاب الأقباط على النحو التالى:

ـ الإثنين 18 أبريل يؤدى طلاب الصف الأول الثانوى العام امتحان الفلسفة وتستمر مدة التدريب ساعة.

ـ الثلاثاء 19 أبريل يؤدى طلاب الصف الثانى الثانوى امتحان الرياضيات.

ـ الثلاثاء 26 أبريل يؤدى طلاب الصف الأول الثانوى امتحان الأحياء.

ـ الأربعاء 27 أبريل يؤدى طلاب الصف الثانى الثانوى شعبة علمى امتحان الأحياء والأدبى مادة الجغرافيا.

ـ تستمر مدة التدريب ساعة.

يتم عقد التدريب داخل المدرسة ويتم إتاحته طوال اليوم الدراسي.

- تتولى المديريات التعليمية والإدارات التعليمية التابعة لها وضع خطة التدريب داخل مدارسها بما لا يؤثر على اليوم الدراسي.

- بدأت الوزارة في ارسال التطبيق الخاص بالتدريب على التابلت

- المدارس الخاصة والمدارس الحكومية غير المتصلة بالإنترنت يتم استخدام أي إنترنت متاح بالمدرسة أو من خلال شرائح البيانات المرسلة للطلاب.

- يتم وضع الأسئلة في ما درسه الطالب في الشهر الأول من الفصل الدراسي الثاني.

- تتضمن الأسئلة المقالية والموضوعية.

- يجب تحديث أجهزة التابلت والتأكد من شريحة البيانات.

- توفر القلم مع التابلت للإجابة على الأسئلة المالية.

- تقوم كل مدرسة بتسليم كود الاختبار للطلاب ويحظر إرسالها لأي طالب خارج المدرسة (بالنسبة للمدارس الخاصة والمدارس الحكومية غير المتصلة بالإنترنت).