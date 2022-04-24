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أخبار 24 ساعة.. الصحة توجه خطابا عاجلا لـ5 قطاعات حول الالتهاب الكبدى الغامض

الأحد، 24 أبريل 2022 12:07 ص
أخبار 24 ساعة.. الصحة توجه خطابا عاجلا لـ5 قطاعات حول الالتهاب الكبدى الغامض وزارة الصحة
إعداد سيد الخلفاوى

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية. 
 
الصحة توجه خطابا عاجلا لـ5 قطاعات حول الالتهاب الكبدى الغامض.. اعرف التفاصيل
 
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