وزير التنمية المحلية يهنئ البابا تواضروس ووزيرة الهجرة بعيد القيامة المجيد

كتب على عبد الرحمن

بعث اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية برقية تهنئة إلى البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد القيامة المجيد.

وقال شعراوى فى البرقية : يسعدنى أن أتقدم لسيادتكم بخالص التهنئة وأطيب التمنيات بمناسبة عيد القيامة المجيد .. داعيا الله العلى القدير أن يعيد هذه المناسبة الدينية المباركة على سيادتكم والإخوة الأقباط شركاء الوطن بالخير واليمن والبركات .. وأن يحفظ لمصرنا العزيزة الأمن والاستقرار .

كما بعث اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية برقية تهنئة إلى السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج بمناسبة عيد القيامة المجيد .

وقال شعراوى فى البرقية : يسعدنى أن أتقدم لسيادتكم بخالص التهنئة وأطيب التمنيات بمناسبة عيد القيامة المجيد .. داعيا الله العلى القدير أن يعيد هذه المناسبة الدينية المباركة على سيادتكم بالخير واليمن والبركات .. وأن يحفظ لمصرنا العزيزة الأمن والاستقرار .