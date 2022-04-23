البابا تواضروس: تلقينا برقية تهنئة بالعيد من سمو الشيخ محمد بن زايد

ماجد تمراز

قال البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إنه تلقى اتصالا من المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية السابق، للتهنئة بالعيد، وبرقية تهنئة من سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي، متمنيا أن تحل البهجة والسلام على جميع شعوب العالم".

وأعلنت الكنيسة عن عدد من الإجراءات الاحترازية الخاصة بالاحتفال مساء اليوم، جاءت كالآتى:

1- منع حضور أي شخص يعانى من أى أعراض مرضية.

2- الالتزام بالإجراءات الاحترازية وعدم خلع الكمامة نهائيا طوال فترة التواجد بالكاتدرائية.

3- عدم السماح بالسلام باليد أو التقبيل نهائيا أثناء التواجد بالكنيسة أو داخل نطاق الكاتدرائية.

4- ضرورة الالتزام بالأماكن المخصصة للجلوس الموضحة بالكاتدرائية.

5- الحفاظ على المسافات الآمنة للتباعد الاجتماعى.

6- ضرورة إحضار اللفافة "الإيشارب" الخاص للاستخدام أثناء التناول.