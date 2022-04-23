وزيرة التضامن: محمد صلاح لا يتقاضى مالا مقابل إعلانات مكافحة المخدرات

كتب ـ هشام عبد الجليل

وجهت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، الشكر للرياضيين والفنانين المشاركون بإعلانات لبعض الجمعيات الأهلية دون الحصول على أجر لذلك، قائلة: بشكر من يساهم فى هذا الأمر لدعم العمل الأهلى، اللاعب الدولي المصري محمد صلاح مبياخدش مننا جنيه فى الإعلانات اللى بيعملها".

وأشارت القباج، إلى أن هناك رقابة على الإعلانات التليفزيونية الخاصة بالتبرعات ويتم التحقق من نسبة المصروفات الإدارية ألا تتجاوز 20% من نسبة التبرعات، مؤكدة أن الوزارة تقوم بتوجيه المؤسسات واحكام الرقابة على مصادر تمويلها لتعزيز قدرات الجمعيات فيما يخص التمويل وتعبئة الموارد والشفافية والإفصاح عنها.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة بمجلس الشيوخ اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة طلب مناقشة عامة موجه لوزيرة التضامن الاجتماعى نيفين القباج لاستيضاح سياسة الحكومة حول إجراءات المتابعة والرقابة على التبرعات النقدية والعينية المقدمة لمؤسسات العمل الأهلي وربطها بأوجه الصرف على الحالات المستحقة.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعى، إلى أن الجمعيات الأهلية ومؤسسات العمل الاهلى يُعل عليها فى القيام بدور حيوي وفعال في المجتمع، وذلك فى إطار الجهود التى تبذلها الدولة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ومن ثم الـ7.5 مليار جنيه تبرعات قليل مقارنة بما هو مطلوب من هذه الجمعيات والمؤسسات، مؤكدة أنه حال اكتشاف وجود أية مخالفات يتم التعامل معها فورا وفقا لما هو منصوص عليه بقانون الجمعيات وفي حال المخالفات الجسيمة يتم التعامل معها وفقا لقانون العقوبات.