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التعليم تحدد محظورات امتحانات الثانوية العامة للطلاب.. اعرف التفاصيل

الأحد، 24 أبريل 2022 12:00 ص
التعليم تحدد محظورات امتحانات الثانوية العامة للطلاب.. اعرف التفاصيل وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عدة محظورات على طلاب الثانوية العامة الابتعاد عنها وتجنبها، منها عدم اصطحاب تليفون محمول داخل لجنة الامتحان وأيضا عدم اصطحاب التابلت أو الدخول به لجنة الامتحان وأيضا الكتاب الورقى، مشددة على عدم التخلف على مواعيد الامتحانات التى حددتها الوزارة خاصة فى اختبارات المواد غير المضافة للمجموع.
 
 
وتنطلق الامتحانات بالنسبة للمواد الدراسية الأساسية يوم 26 يونيو المقبل بدلا من 11 من نفس الشهر وتستمر حتى 21 يوليو 2022، حيث يؤدى الطلاب يوم الأحد 26 يونيو امتحان اللغة العربية والثلاثاء 28 يونيو اللغة الأجنبية الثانية والأحد 3 يوليو 2022، اختبار مواد الكيمياء للشعبة العلمية والجغرافيا للشعبة الأدبية والثلاثاء 5 يوليو الديناميكا والخميس 7 يوليو اللغة الأجنبية الأولى ويحصل الطلاب على إجازة بمناسبة عيد الأضحى من 9 حتى 12 يوليو 2022، ويتم استئناف الاختبارات يوم الخميس 14 يوليو بمادتى الفيزياء والتاريخ والأحد 17 يوليو يؤدى الطلاب امتحان مواد الجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل وعلم النفس والاجتماع، كما يؤدى الطلاب يوم 19 يوليو امتحان الجبر والهندسة الفراغية و21 يوليو الأحياء والرياضيات التطبيقية" الاستاتيكا" والفلسفة والمنطق.
 
 

التربية والتعليم

جدول امتحانات الثانوية العامة 2022

امتحان المواد غير المضافة للمجموع

اخبار مصر

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