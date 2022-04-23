اليوم السابع
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البابا تواضروس: كل الشكر لقواتنا المسلحة الشامخة التي تعمل على حفظ مقدرات الوطن

السبت، 23 أبريل 2022 11:54 م
البابا تواضروس: كل الشكر لقواتنا المسلحة الشامخة التي تعمل على حفظ مقدرات الوطن البابا تواضروس
ماجد تمراز

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قال البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إنه تلقى برقية تهنئة من المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري، والمستشار عمر مروان وزير العدل، والدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والسيد القصير وزير الزراعة.

وأضاف خلال كلمته بقداس عيد القيامة المجيد: قائلا، نتوجه بكل الشكر والتقدير لقواتنا المسلحة الشامخة التى تعمل على حفظ مقدرات الوطن".

 

ويتواجد الآن آلاف الأقباط الأرثوذكس وعدد من قيادات الدولة فى الكاتدرائية لتهنئة الأقباط بعيد القيامة المجيد. 

 

وأعلنت الكنيسة عن عدد من الإجراءات الاحترازية الخاصة بالاحتفال مساء اليوم، جاءت كالآتى: 

 

1- منع حضور أى شخص يعانى من أى أعراض مرضية. 

 

2- الالتزام بالإجراءات الاحترازية وعدم خلع الكمامة نهائيا طوال فترة التواجد بالكاتدرائية. 

 

3- عدم السماح بالسلام باليد أو التقبيل نهائيا أثناء التواجد بالكنيسة أو داخل نطاق الكاتدرائية. 

 

4- ضرورة الالتزام بالأماكن المخصصة للجلوس الموضحة بالكاتدرائية. 

 

5- الحفاظ على المسافات الآمنة للتباعد الاجتماعى.

 

6- ضرورة إحضار اللفافة "الإيشارب" الخاص للاستخدام أثناء التناول.

 


البابا

البابا تواضروس

عيد القيامة

عيد القيامة المجيد

قداس عيد القيامة المجيد

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