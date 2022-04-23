أمين الفتوى: تسقط الزكاة عمن لا يجد إلا قوت أولاده ويستحقها من لا يكفيه راتبه

كتب ـ رامى محيى الدين

قال الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الله رفع العنت والمشقة عن هذه الأمة، حيث فرض الحج على القادر، وأسقط الصيام عن المريض إلى أن يبرأ، فإن دام مرضه أوجب عليه إطعام المساكين، وأوجب زكاة الفطر على المستطيع حتى غروب شمس آخر يوم من رمضان، ولا زكاة على من لا يملك إلا قوت أولاده يوم العيد.

وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج الدنيا بخير مع الإعلامية لمياء فهمى عبد الحميد: وما جعل الله في الدين من حرج، مثل الرجل الذى واقع زوجته في نهار رمضان وأخذ يلتمس الرسول له الاعذار وفى النهاية أعطاه ما يتصدق به لانه غير قادر على الكفارة.

وأضاف: يجوز اقتراض مال زكاة الفطر إذا كان يعلم انه ستأتيه أموال، مشيرا إلى أن أى موظف لا يتقاضى راتبا يكفى لسد احتياجاته يجوز أن يعطى له من زكاة المال.