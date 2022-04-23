توزيع 850 ألف كرتونة ضمن "حملة المليون" من مؤسسة حياة كريمة.. صور

كتب أمين صالح

استمرارًا في تنفيذ إجراءات الحماية الاجتماعية والتي تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، للتخفيف عن كاهل المواطنين الأكثر احتياجًا والفئات الأولي بالرعاية، تواصل قوافل "وصل الخير" من مؤسسة "حياة كريمة" جهودها بمشاركة أكثر من تسعة آلاف شاب متطوع بالمؤسسة "، وذلك ضمن حملة "المليون كرتونة" حيث تم توزيع أكثر من 850 ألف كرتونة مواد غذائية، وذلك على مستوى 24 محافظة من محافظات الجمهورية.

وتواصل فرق الرصد الميداني والمتطوعين بمؤسسة "حياة كريمة" جهودها بالإضافة إلي مشاركة الجمعيات القاعدية في كافة المحافظات، وذلك لتحديد الفئات المستحقة، حيث يبدأ دورها من استقبال الشاحنات التي تحمل صناديق الحماية الاجتماعية وتخزينها ثم توزيعها علي الأهالي في مختلف قري ومراكز محافظات الجمهورية خلال شهر رمضان المبارك.

كما رصدت فرق الرصد الميداني ردود أفعال المواطنين تجاه تواصل مؤسسة حياة كريمة وشبابها المتطوع معهم، وتأمين احتياجاتهم الأساسية في شهر رمضان، وتستمر مؤسسة حياة كريمة بدعم ورعاية السيد الرئيس بالتعاون مع مؤسسات الدولة المعنية بتوفير كافة سبل الحياة الكريمة للمواطن المصري.

وتأتي قوافل "وصل الخير" ضمن حملة "المليون كرتونة" في إطار إيمان مؤسسة "حياة كريمة" بالدور المجتمعي تجاه الفئات الأولى بالرعاية، والمناطق الاكثر فقراً، بالشراكة مع الجهات المعنية من شركاء النجاح بهدف توفير كافة سبل الحياة الكريمة ومساندة المواطنين، وذلك بالتنسيق مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي; من أجل ضمان عدم تكرار التوزيع بذات القرى وتوحيدًا للجهود وضمان وصول المساعدات للمستحقين بشكل عادل.