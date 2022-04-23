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الاثنين 2 مايو أول أيامه.. ننشر موعد صلاة عيد الفطر بمحافظات ومدن الجمهورية

السبت، 23 أبريل 2022 11:19 ص
الاثنين 2 مايو أول أيامه.. ننشر موعد صلاة عيد الفطر بمحافظات ومدن الجمهورية صلاة العيد - أرشيفية
كتب محمود راغب

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يولد هلال شهر شوال مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة العاشرة والدقيقة 28 مساء بتوقيت القاهرة المحلي يوم السبت 29 من رمضـان 1443 هـ الموافق 2022 / 4 / 30 م ( يوم الرؤية ) .
 
ووفقا لإمساكية شهر رمضان لعام 1443 هجريا الموافق 2022 ميلاديا، يكون يوم الأحد 2022 / 5 / 1 م هو المتمم لشهـر رمضان 1443 هـ ، وتكون غرة شهر شوال 1443 هـ فلكياً يوم الإثنين 2022 / 5 / 2 م ( عيد الفطر المبارك ) ، وصلاته بالقاهرة 5:36 صباحا .
 
وينشر "اليوم السابع" موعد صلاة عيد الفطر المبارك في محافظات ومدن جمهورية مصر العربية ، وذلك وفق الحسابات الفلكية لمعهد الفلك : 
 
موعد صلاة عيد الفطر بمدن الجمهورية
موعد صلاة عيد الفطر بمدن الجمهورية
 
القاهرة 5:36
 
الجيزة 5:37
 
الإسكندرية 5:40
 
بورسعيد 5:30
 
السويس 5:31
 
العريش 5:25 
 
الطور 5:30
 
سانت كاترين 5:28
 
طابا 5:23
 
شرم الشيخ 5:27
 
دمنهور 5:38
 
طنطا 5:36
 
المنصورة 5:34
 
الزقازيق 5:35
 
بنها 5:36
 
شبين الكوم 5:37
 
كفر الشيخ 5:36
 
الفيوم 5:39
 
بنى سويف 5:38
 
المنيا 5:41
 
أسيوط 5:41
 
سوهاج 5:40
 
قنا 5:36
 
أسوان 5:38
 
أبو سمبل 5:46
 
مرسى مطروح 5:50
 
الغردقة 5:30
 
الخارجة 5:47
 
الإسماعيلية 5:31 
 
دمياط 5:32
 
السلوم 5:58
 
نويبع 5:24
 
حلايب 5:26
 
شلاتين 5:29

العيد

هلال شوال

شهر شوال

عيد الفطر

غره شوال

استطلاع هلال شوال

موعد عيد الفطر

اليوم السابع بلس

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