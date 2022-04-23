الصحة توجه خطابا عاجلا لـ5 قطاعات حول الالتهاب الكبدى الغامض.. اعرف التفاصيل

كتب وليد عبد السلام

وجهت وزارة الصحة والسكان خطابا إلى 5 قطاعات صحية تابعة للوزارة لموافاة قطاع الطب الوقائى بكافة المعلومات والبيانات بمعلومات عن أى حالات يتم رصدها مصابة بالالتهاب الكبدى مجهول المصدر فى المستشفيات مع اعتبار الموضوع هام للغاية.

كانت وزارة الصحة والسكان كشفت أنه لا توجد أى حالات مصابة بالإلتهاب الكبدى مجهول السبب فى مصر، مشيرة إلى أن حالات الالتهاب الكبدى الموجودة بمصر نتيجة للإصابة بأحد الفيروسات الكبدية المعروفة للجميع.

وقالت وزارة الصحة والسكان بحسب تقرير منظمة الصحة العالمية إنه تم رصد 74 حالة التهاب كبدى مجهول المصدر فى كل من إنجلترا وأيرلندا الشمالية، إضافة إلى رصد 3 حالات فى أسبانيا، وتابعت: جميع الحالات لأطفال تتراوح أعمارهم من 11 إلى 13 عاما.

وأضافت وزارة الصحة والسكان: خضعت 6 حالات من الحالات المصابة بالالتهاب الكبدى مجهول السبب إلى عمليات زراعة الكبد ولا توجد حالات وفاة بين الحالات المصابة حتى الآن، مشيرة إلى أنه لا يوجد تاريخ سفر للحالات المصابة وتوجد حالة واحدة مرتبطة وبائيا.

وتابعت وزارة الصحة والسكان فى تقرير لها أن أعراض المرض تتمثل فى ارتفاع ملحوظ فى انزيمات الكبد والصفراء والاسهال والقىء والألم فى البطن وتم استبعاد الاصابة بأنواع الفيروسات A-B-C-E-D.