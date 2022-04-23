اليوم السابع
Ads
الأحد، 24 أبريل 2022 12:10 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الصحة توجه خطابا عاجلا لـ5 قطاعات حول الالتهاب الكبدى الغامض.. اعرف التفاصيل

السبت، 23 أبريل 2022 11:20 م
الصحة توجه خطابا عاجلا لـ5 قطاعات حول الالتهاب الكبدى الغامض.. اعرف التفاصيل الالتهاب الكبدى
كتب وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وجهت وزارة الصحة والسكان خطابا إلى 5 قطاعات صحية تابعة للوزارة لموافاة قطاع الطب الوقائى بكافة المعلومات والبيانات بمعلومات عن أى حالات يتم رصدها مصابة بالالتهاب الكبدى مجهول المصدر فى المستشفيات مع اعتبار الموضوع هام للغاية.

كانت وزارة الصحة والسكان كشفت أنه لا توجد أى حالات مصابة بالإلتهاب الكبدى مجهول السبب فى مصر، مشيرة إلى أن حالات الالتهاب الكبدى الموجودة بمصر نتيجة للإصابة بأحد الفيروسات الكبدية المعروفة للجميع.

وقالت وزارة الصحة والسكان بحسب تقرير منظمة الصحة العالمية إنه تم رصد 74 حالة التهاب كبدى مجهول المصدر فى كل من إنجلترا وأيرلندا الشمالية، إضافة إلى رصد 3 حالات فى أسبانيا، وتابعت: جميع الحالات لأطفال تتراوح أعمارهم من 11 إلى 13 عاما.

وأضافت وزارة الصحة والسكان: خضعت 6 حالات من الحالات المصابة بالالتهاب الكبدى مجهول السبب إلى عمليات زراعة الكبد ولا توجد حالات وفاة بين الحالات المصابة حتى الآن، مشيرة إلى أنه لا يوجد تاريخ سفر للحالات المصابة وتوجد حالة واحدة مرتبطة وبائيا.

وتابعت وزارة الصحة والسكان فى تقرير لها أن أعراض المرض تتمثل فى ارتفاع ملحوظ فى انزيمات الكبد والصفراء والاسهال والقىء والألم فى البطن وتم استبعاد الاصابة بأنواع الفيروسات A-B-C-E-D.


الصحة

الالتهاب الكبدى

الفيروسات الكبدية

الصحة العالمية

الكبد

اوروبا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الصحة تصدر بيانا حول وجود إصابات بالالتهاب الكبدى عند الأطفال غير معروف السبب

الأربعاء، 20 أبريل 2022 04:16 م

وكيل صحة قنا: تطعيم 276 مريض غسيل كلوى ضد الالتهاب الكبدى الفيروسى B

الأربعاء، 10 نوفمبر 2021 01:42 م

"صحة قنا" تجرى مسحا طبيا لمكافحة أمراض الالتهاب الكبدى والمستشفيات

السبت، 16 أكتوبر 2021 10:52 ص

تعرف على النظام الغذائى الأفضل لمقاومة الالتهاب الكبدى الوبائى

الأحد، 08 أغسطس 2021 12:00 ص

مصر تضيء معالم أثرية ومستشفيات احتفالا باليوم العالمى للالتهاب الكبدى.. صور

الأربعاء، 28 يوليه 2021 09:16 م

السجون توجه قوافل لتطعيم نزلاء برج العرب ضد الالتهاب الكبدى الوبائى

الجمعة، 18 يونيو 2021 11:40 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة