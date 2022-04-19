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حصاد الوزارات.. التعليم تنفى إعلان جداول امتحانات نهاية العام للأول والثانى الثانوى

الثلاثاء، 19 أبريل 2022 05:03 م
حصاد الوزارات.. التعليم تنفى إعلان جداول امتحانات نهاية العام للأول والثانى الثانوى وزارة التربية والتعليم
كتب: محمد الأحمدى

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم ، الثلاثاء، نشاطًا مكثفًا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات.

 
السكة الحديد: سقوط عجلة من بوجى إحدى عربات قطار القاهرة الزقازيق ولا إصابات
 
القوى العاملة: يومان بأجر .. إجازة عيد الفطر للعاملين فى القطاع الخاص
 
التعليم تنفى الإعلان عن جداول امتحانات نهاية العام للصفين الأول والثانى الثانوى
 
القوى العاملة: أول مايو إجازة بأجر للقطاع الخاص بمناسبة عيد العمال
 
القوى العاملة: 25 أبريل إجازة بأجر للقطاع الخاص بمناسبة شم النسيم وتحرير سيناء
 
التضامن: فتح فروع بنك ناصر يومى السبت والجمعة لصرف معاشات مايو
 
 

 


حصاد الوزارات

القوى العامله

السكه الحديد

التربيه والتعليم

الثانى الثانوى

اليوم السابع بلس

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