حصاد الوزارات.. التعليم تنفى إعلان جداول امتحانات نهاية العام للأول والثانى الثانوى

شهدت دواوين الوزارات، اليوم ، الثلاثاء، نشاطًا مكثفًا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات.
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