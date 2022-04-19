التضامن: فتح فروع بنك ناصر يومى السبت والجمعة لصرف معاشات مايو

تستعد وزارة التضامن الاجتماعى لفتح فروع بنك ناصر الاجتماعى فى كافة أنحاء الجمهورية يومى الجمعة والسبت الموافق 22 و23 أبريل ابتداء من الساعة التاسعة والنصف صباحًا وحتى الساعة الواحدة والنصف ظهرا، فى استجابة سريعة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بصرف المعاشات التأمينية المستحقة عن شهر مايو المقبل قبل أعياد المصريين عيد الفطر المبارك وعيد القيامة المجيد، فى إطار التيسير على أصحاب المعاشات وتلبية احتياجاتهم قبل حلول الأعياد.

كانت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى، قد أكدت أنه فى إطار خطة الدولة للتيسير على أصحاب المرتبات والمعاشات والمستحقين عنهم فإن البنك يولى اهتماما كبيراً بهم من خلال التوسع فى منافذ تقديم خدمة صرف مستحقاتهم خاصة، وأن البنك يقدم خدماته لأكثر من 2 مليون عميل بإجمالى مبلغ 3 مليارات جنيه تقريبا.

كانت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى قد بدأت صرف زيادة المعاشات بنسبة 13% اعتبارا من الأول من إبريل 2022، وذلك بحد أدنى 120 جنيه وحد أقصى 1222 جنيه، حيث يستفيد من تلك الزيادة 10.7 مليون مواطن بتكلفة تبلغ 3.8 مليار جنيه شهرياً، وأن تكلفة تبكير صرف الزيادة تبلغ 11.4 مليار جنيه و ذلك عن أشهر إبريل ومايو ويونيو.

وتبلغ التكلفة السنوية لهذه الزيادة قيمتها 38.4 مليار جنيه و بذلك تبلغ قيمة المعاشات خلال العام المالى 2022/2023 مبلغ 321.5 مليار جنيه وان حالات استحقاق المعاش خلال الفترة من 1/4/2022 و حتى 30/6/2022 تستفيد من تلك الزيادة اعتبارا من تاريخ استحقاق المعاش.