وزير التعليم: مصر تولى أهمية كبرى للاستثمار فى العنصر البشرى

كتب محمود طه حسين

شارك الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم، فى حفل إطلاق الشراكة الإعلامية بين وزارة التعاون الدولى وشبكة CNN الإخبارية، بحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، والدكتور محمد عبد العاطى وزير الرى والموارد المائية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لشئون البنية الأساسية، والسيد مروان إيلى كاى رئيس القطاع التجارى بشبكة سى إن إن.

وأعرب الدكتور طارق شوقى، فى كلمته عن سعادته فى المشاركة فى هذا الحدث الهام الذى يستهدف سرد الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن هذا الحدث يمثل خطوة جادة ويؤكد حرص الدولة المصرية على الالتزام بإبراز جهود التنمية الهائلة المبذولة في مختلف المجالات، وتسليط الضوء على الإنجازات غير المسبوقة التي تتم في إطار رؤية مصر للتنمية المستدامة (مصر 2030).

وأكد الدكتور طارق شوقى، أن مصر تولى أهمية كبرى فى الاستثمار فى العنصر البشرى، مشيرًا إلى أن وزارة التربية والتعليم لديها ربع التعداد السكاني فى المدارس، وتضم منظومة التعليم قبل الجامعي 25 مليون طالب فى حوالي 60 ألف مدرسة.

وأشار الوزير إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى جعل التعليم أحد أولويات التنمية فى مصر، عندما أطلق مبادرة «نحو مجتمع مصري يتعلم ويفكر ويبتكر» عام 2014، فى محاولة لحل مشاكل التعليم والاهتمام بفكر الإنسان المصرى، لافتًا إلى أنه فى إطار منظومة التحول الرقمى تم إنشاء بنك المعرفة المصرى لنشر العلوم والمعارف؛ لإتاحة ما وصل إليه العلم فى كل المجالات للمواطن.

واستعرض الوزير، خطة تطوير التعليم المصري، وتغيير المنظومة التعليمية بأكملها لتتحول من التعليم إلى التعلم، مشيرًا إلى إن الهدف هو تطوير التعليم وإحداث ثورة تجعل أبناءنا الطلاب على مسار التقدم المعرفي، وبناء قدرات الطالب واكتسابه المهارات الحياتية المختلفة.

وقال الوزير إن مصر من الدول التى بها تحول رقمى كبير، وتقدم فى التعليم الفنى، وهذا لأننا نستهدف ربط التعليم الفنى بسوق العمل.

وأشار إلى أن حصول جميع الفتيات والشابات على تعليم جيد، في جميع ربوع مصر، يمثل واحدًا من حقوقهن الإنسانية الأصيلة، كما يعد واحدًا من أهم الأولويات الوطنية، لافتًا إلى أن الوزارة تعمل على تمكين الفتيات في مصر للحصول على فرص تعليمية متميزة وعادلة، والاستفادة من خدمات تعليمية عالية الجودة.

وتأتي الشراكة الإعلامية بين وزارة التعاون الدولي وشبكة سي إن إن، كجزء من المبدأ الثالث من مبادئ إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي- سرد المشاركات الدولية - بهدف توثيق قصص مصر التنموية، على المستوى الدولي، من خلال ثلاثة محاور هي المواطن محور الاهتمام والمشروعات الجارية والهدف هو القوة الدافعة.