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القوى العاملة: يومان بأجر .. إجازة عيد الفطر للعاملين فى القطاع الخاص

الثلاثاء، 19 أبريل 2022 02:18 م
القوى العاملة: يومان بأجر .. إجازة عيد الفطر للعاملين فى القطاع الخاص محمد سعفان وزير القوى العاملة
كتبت آية دعبس

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أعلن وزير القوى العاملة، محمد سعفان، أول وثاني أيام عيد الفطر المبارك، إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص.
 
وأوضح الوزير، أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذين اليومين، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة، إضافة إلى أجره عن هذا اليوم، مثلى هذا الأجر.
 
وقال "سعفان" إن ذلك إعمالًا لحكم المادة 52 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، والمعدل بالقرار الوزارى رقم 49 لسنة 2009، بشأن تحديد أيام الأعياد التى تعتبر إجازة بأجر كامل.
 
وتقدم الوزير بخالص التهنئة لعمال وعاملات مصر على امتداد أرض الوطن.

القوى العاملة

عيد الفطر

اجازة عيد الفطر

اجازة عيد الفطر للقطاع الخاص

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