وزارة البيئة تبدأ تلقى استمارات الحوار الوطنى للمناخ.. اعرف التفاصيل

كتبت منال العيسوى

انتهت وزارة البيئة من تصميم استمارة مشاركة المجتمع المدنى والشباب والشركات والمنظمات فى الحوار الوطنى الخاص بالمناخ ، وانتشرت استمارة المشاركة بين كافة الفئات وضمت المقترحات والبيانات المتعلقة بالجميع ومساهاماتهم فى قضايا البيئة بشكل عام، والمناخ بشكل خاص.

أكدت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، أن توجهات القيادة السياسية، وجهت في الملف البيئي بالسير في مسارين علي التوازى، أولهما معالجة مشاكل الماضى، قدر المستطاع مع تغيير فكر النشيء الجديد، وأن شهر مارس شهد إطلاق الحوار الوطني للمناخ والتغيرات المناخية، بحملات توعيه علي مستوى المحافظات ويوجه لجميع الفئات.

جدير بالذكر أنه تم إطلاق أولى جلسات الحوار الوطنى للمناخ من مدينة شرم الشيخ خلال فعاليات الاحتفال بساعة الأرض ضمن الاستعدادات لتنظيم مؤتمر القمة للمناخ الذى ستستضيفه مصر نوفمبر المقبل 2022.