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السكة الحديد: سقوط عجلة من بوجى إحدى عربات قطار القاهرة الزقازيق ولا إصابات

الثلاثاء، 19 أبريل 2022 03:21 م
السكة الحديد: سقوط عجلة من بوجى إحدى عربات قطار القاهرة الزقازيق ولا إصابات قطار - أرشيفية

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أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن أنه أثناء دخول قطار 383 بحوش محطة مشتول السوق، اليوم الثلاثاء الساعة 12.20، سقطت عجلة من البوجى الخلفى لإحدى عربات القطار، وبدون وقوع إصابات أو وفيات، والساعة 13.10 تم ترك العربة بعد نقل الركاب للعربات الأخرى وتحرك القطار إلى محطة الزقازيق، وضم عربة بدلا منها واستكمال رحلته إلى محطة المنصورة.
 
وأكدت الهيئة، فى بيان اليوم، أنه على الفور تم تحريك معدات الرفع لإعادة العربة إلى مسار القطارالطبيعىومعرفة أسباب السقوط، وسرعة عودة حركة مسير القطارات على الخط لطبيعتها، مشددة على أنها تعتذر لجمهور الركاب عن التأخير.

سكك حديد مصر

قطار

محطة مشتول

البوجي الخلفي

اليوم السابع بلس

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