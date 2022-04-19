الصحة توضح 3 بيانات جديدة حول الوضع الوبائى لكورونا.. اعرف التفاصيل

كتب وليد عبد السلام

كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي ل وزارة الصحة والسكان عن تفاصيل الوضع الوبائى لكورونا مؤكدا أن هناك 3 بيانات هامة تضمنها التقرير الاسبوعى لكورونا تشير إلى استمرار انخفاض نسب الإصابات بشكل ملحوظ، وانخفاض نسب التردد على المستشفيات، بالاضافة إلي استمرار ضعف متحورات كورونا.

وناشد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان المواطنين عدم التغافل عن تلقي الجرعات التنشطية للقاحات، حفاظاً على صحتهم العامة ولتقليل احتمالات إصابتهم بفيروس كورونا.

ولفت الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان إلى إمكانية الحصول على الجرعة التنشيطية من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا بعد مرور فترة 6 أشهر من تاريخ الحصول على آخر جرعة، وذلك من عمر 18 عام، وما فوق.