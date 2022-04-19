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التعليم تنفى الإعلان عن جداول امتحانات نهاية العام للصفين الأول والثانى الثانوى

الثلاثاء، 19 أبريل 2022 02:16 م
التعليم تنفى الإعلان عن جداول امتحانات نهاية العام للصفين الأول والثانى الثانوى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن الإعلان عن جداول امتحانات نهاية العام الدراسي الحالي للصفين الأول والثاني الثانوي، وقد تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء.
 
وأكدت الوزارة، أنه لا صحة للإعلان عن جداول امتحانات نهاية العام الدراسي الحالي للصفين الأول والثاني الثانوي، مُشددةً على أنه فور الانتهاء من وضع جداول امتحانات نهاية العام الدراسي الحالي للصفين الأول والثاني الثانوي، سيتم الإعلان عنها في بيان رسمي صادر عن الوزارة، كما سيتم إتاحتها على الموقع الرسمي للوزارة عبر الرابط التالي  "moe.gov.eg"، مُناشدةً الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء تلك الأخبار والجداول المزيفة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
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التربية والتعليم

الثانوية العامة

مجلس الوزراء

امتحانات

جدول امتحانات

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