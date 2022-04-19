اليوم السابع
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القوى العاملة: أول مايو إجازة بأجر للقطاع الخاص بمناسبة عيد العمال

الثلاثاء، 19 أبريل 2022 02:02 م
القوى العاملة: أول مايو إجازة بأجر للقطاع الخاص بمناسبة عيد العمال وزارة القوى العاملة
كتبت آية دعبس

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أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، أن الأحد الموافق أول مايو 2022، إجازة بأجر للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة عيد العمال.
 
وقال سعفان، إن هذا اليوم إجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بالقانون 12 لسنة 2003، ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة مثلي أجره اليومي.
 
وأصدرت الوزارة منشورًا لمديريات القوى العاملة بالمحافظات لمتابعة تنفيذ هذه الإجازة بالمنشآت والشركات.
 
ويتقدم وزير القوى العاملة بالتهنئة إلى جميع عمال مصر بهذه المناسبة، مؤكدًا تقديره الكامل لدورهم الوطني في بذل التضحيات ومواصلة عملية الإنتاج في بناء مصر، ودفع عجلة الإنتاج وتحقيق التنمية الشاملة في مختلف القطاعات تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
 
 

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