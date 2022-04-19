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القوى العاملة: 25 أبريل إجازة بأجر للقطاع الخاص بمناسبة شم النسيم وتحرير سيناء

الثلاثاء، 19 أبريل 2022 01:52 م
القوى العاملة: 25 أبريل إجازة بأجر للقطاع الخاص بمناسبة شم النسيم وتحرير سيناء وزارة القوى العاملة
كتبت آية دعبس

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أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، أن الأثنين الموافق 25 أبريل الجاري إجازة بأجر للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة يوم شم النسيم وعيد تحرير سيناء.
 
وقال سعفان، إن هذا اليوم إجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بالقانون 12 لسنة 2003، ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم  إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي أجره اليومي.
 
وأصدرت الوزارة كتابا دوريا لمديريات القوى العاملة بالمحافظات لمتابعة تنفيذ هذه الإجازة بمواقع العمل والإنتاج بالمنشآت والشركات.
 
كان قد أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بأن يكون يوم الإثنين الموافق 25 من أبريل الجارى، إجازة رسمية مدفوعة الأجر فى الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، وذلك بمناسبة عيد شم النسيم، وعيد تحرير سيناء. 
 
 

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