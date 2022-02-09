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نتيجة الشهادة الإعدادية .. اعرف الآن موعد ظهورها وكيف تحصل عليها

الأربعاء، 09 فبراير 2022 04:46 م
نتيجة الشهادة الإعدادية .. اعرف الآن موعد ظهورها وكيف تحصل عليها وزارة التربية والتعليم
كتب أحمد إبراهيم عبد الرحمن

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تواصل مديريات التربية والتعليم بالمحافظات أعمال رصد وتقدير درجات الفصل الدراسى 2021 / 2022 لطلاب الشهادة الإعدادية ، ومن المقرر إعلان النتائج عقب اعتمادها نهاية الأسبوع المقبل.

 

نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالاسم ورقم الجلوس 2021

واعتمد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول لشهادة إتمام التعليم الأساسى (الشهادة الإعدادية) للعام الدراسي 2021 / 2022 بنسبة نجاح 73.2 % وبلغ عدد المتقدمين للامتحان 186068 طالبا وطالبة، حضر منهم 183066 طالبا وطالبة ونجح 133301 .

كما اعتمد محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 97.2%، ونتيجة اعدادية المكفوفين بنسبة نجاح 74% ، ونتيجة المدارس الدولية بنسبة نجاح 86% ، ونتيجة امتحانات الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 87.7 %.

 

نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالاسم ورقم الجلوس 2021

وأكد محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم أنه يمكن للطلاب الحصول على النتيجة غدا عن طريق البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة www.cairo.gov.eg بإدخال رقم الجلوس.

ولمعرفة موعد ظهور نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول لشهادة إتمام التعليم الأساسى (الشهادة الإعدادية) للعام الدراسي 2021 / 2022 .. اضغط على الرباط التالى:

 

محافظ القاهرة

محافظة الإسكندرية

محافظة القليوبية

محافظة الشرقية

محافظة المنيا

محافظة المنوفية

محافظة أسوان

محافظة سوهاج

محافظة الدقهلية

محافظة كفر الشيخ

محافظة دمياط


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نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالاسم ورقم الجلوس 2021

بوابة الأزهر الإلكترونية 2021 نتيجة

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بوابة الأزهر للنتائج برقم الجلوس

نتيجة الشهادة الاعدادية 2022

نتيجه الصف الثالث الاعدادي

نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2022

نتيجة الشهادة الاعدادية

نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2021

بوابه الازهر الالكترونيه

بوابة الازهر

بوابة الازهر الالكترونية

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نتيجه الشهاده الاعداديه الازهريه 2022

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نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 برقم الجلوس

بوابة الأزهر الإلكترونية

نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2022 برقم الجلوس

بوابة الأزهر الشريف برقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022

نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 التيرم الأول

نتيجة الشهادة الإعدادية

نتيجة الاعدادية 2022

نتيجة الإعدادية 2022

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