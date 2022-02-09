نتيجة الشهادة الإعدادية .. اعرف الآن موعد ظهورها وكيف تحصل عليها

كتب أحمد إبراهيم عبد الرحمن

تواصل مديريات التربية والتعليم بالمحافظات أعمال رصد وتقدير درجات الفصل الدراسى 2021 / 2022 لطلاب الشهادة الإعدادية ، ومن المقرر إعلان النتائج عقب اعتمادها نهاية الأسبوع المقبل.

نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالاسم ورقم الجلوس 2021

واعتمد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول لشهادة إتمام التعليم الأساسى (الشهادة الإعدادية) للعام الدراسي 2021 / 2022 بنسبة نجاح 73.2 % وبلغ عدد المتقدمين للامتحان 186068 طالبا وطالبة، حضر منهم 183066 طالبا وطالبة ونجح 133301 .

كما اعتمد محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 97.2%، ونتيجة اعدادية المكفوفين بنسبة نجاح 74% ، ونتيجة المدارس الدولية بنسبة نجاح 86% ، ونتيجة امتحانات الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 87.7 %.

نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالاسم ورقم الجلوس 2021

وأكد محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم أنه يمكن للطلاب الحصول على النتيجة غدا عن طريق البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة www.cairo.gov.eg بإدخال رقم الجلوس.

ولمعرفة موعد ظهور نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول لشهادة إتمام التعليم الأساسى (الشهادة الإعدادية) للعام الدراسي 2021 / 2022 .. اضغط على الرباط التالى:

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