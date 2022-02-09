اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 09 فبراير 2022 04:37 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالاسم ورقم الجلوس 2021 .. إعلان النتيجة الأسبوع القادم بالإسكندرية

الأربعاء، 09 فبراير 2022 03:59 م
نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالاسم ورقم الجلوس 2021 .. إعلان النتيجة الأسبوع القادم بالإسكندرية الشهادة الإعدادية
الإسكندرية - جاكلين منير

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد الدكتور محمد سعد  وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن أعمال التصحيح تجرى على قدم وساق بكنترول الإسكندرية بمختلف الإدارات التعليمة وفور الانتهاء سيجرى الإعلان عن النتيجة والتى من المتوقع أن تكون خلال الأسبوع القادم، مشيرا إلى أن لجان النظام والمراقبة تقوم بمراجعة الأوراق أكثر من مرة بدقة تامة وكذلك في عمليات الرصد والمراجعة.

واختتم تعليم الإسكندرية امتحانات الفصل الدراسي الأول لـ الشهادة الإعدادية العام والمهني  للعام الدراسي 2021 / 2022 وامتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي العام وصفوف النقل بمدارس التعليم الفني (زراعي، صناعي، تجاري، فندقي) فى 3 فبراير الجارى.

وأكد سعد، في تصريحاته اعتزازه وتقديره لمديرية أمن الإسكندرية ومديرية الشئون الصحية والأحياء وكافة الأجهزة التنفيذية والمرافق العامة للتعاون التام مع تعليم الإسكندرية ومديري عموم الإدارات في إنهاء امتحانات نصف العام بانتظام ودون أي مشكلات.

وأشاد سعد، بدور مديري عموم الإدارات وغرف العمليات الفرعية بالإدارات ومراكز توزيع الأسئلة في متابعة العملية الامتحانية والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي أقرّتها وزارة الصحة والسكان، حيث تقوم اللجان باستخدام الكواشف الحرارية ونشر ملصقات التوعية بمخاطر فيروس كورونا وكيفية مجابهته، والتزام الجميع من الطلاب والملاحظين وجميع القائمين على العملية الامتحانية بارتداء الكمامات ومراعاة التباعد الاجتماعي الآمن.


الاسكندرية

الشهادة الاعدادية

نتيجة الاعدادية

امتحانات الاعدادية

نتيجة الشهادة الاعدادية 2022

نتيجه الصف الثالث الاعدادي

نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2022

نتيجة الشهادة الاعدادية

نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2021

بوابه الازهر الالكترونيه

بوابة الازهر

بوابة الازهر الالكترونية

نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2022

نتيجه الشهاده الاعداديه الازهريه 2022

نتيجه الشهاده الابتدائيه الازهريه 2022

نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 برقم الجلوس

بوابة الأزهر الإلكترونية

نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2022 برقم الجلوس

بوابة الأزهر الشريف برقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022

نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 التيرم الأول

نتيجة الشهادة الإعدادية

نتيجة الاعدادية 2022

نتيجة الإعدادية 2022

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة