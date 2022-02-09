نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالاسم ورقم الجلوس 2021 .. إعلان النتيجة الأسبوع القادم بالإسكندرية

الإسكندرية - جاكلين منير

أكد الدكتور محمد سعد وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن أعمال التصحيح تجرى على قدم وساق بكنترول الإسكندرية بمختلف الإدارات التعليمة وفور الانتهاء سيجرى الإعلان عن النتيجة والتى من المتوقع أن تكون خلال الأسبوع القادم، مشيرا إلى أن لجان النظام والمراقبة تقوم بمراجعة الأوراق أكثر من مرة بدقة تامة وكذلك في عمليات الرصد والمراجعة.



واختتم تعليم الإسكندرية امتحانات الفصل الدراسي الأول لـ الشهادة الإعدادية العام والمهني للعام الدراسي 2021 / 2022 وامتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي العام وصفوف النقل بمدارس التعليم الفني (زراعي، صناعي، تجاري، فندقي) فى 3 فبراير الجارى.



وأكد سعد، في تصريحاته اعتزازه وتقديره لمديرية أمن الإسكندرية ومديرية الشئون الصحية والأحياء وكافة الأجهزة التنفيذية والمرافق العامة للتعاون التام مع تعليم الإسكندرية ومديري عموم الإدارات في إنهاء امتحانات نصف العام بانتظام ودون أي مشكلات.



وأشاد سعد، بدور مديري عموم الإدارات وغرف العمليات الفرعية بالإدارات ومراكز توزيع الأسئلة في متابعة العملية الامتحانية والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي أقرّتها وزارة الصحة والسكان، حيث تقوم اللجان باستخدام الكواشف الحرارية ونشر ملصقات التوعية بمخاطر فيروس كورونا وكيفية مجابهته، والتزام الجميع من الطلاب والملاحظين وجميع القائمين على العملية الامتحانية بارتداء الكمامات ومراعاة التباعد الاجتماعي الآمن.