اليوم السابع
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نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 .. تعرف على موعد إعلان النتيجة بالشرقية

الثلاثاء، 08 فبراير 2022 02:08 م
نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 .. تعرف على موعد إعلان النتيجة بالشرقية الشهادة الإعدادية
الشرقية - إيمان مهنى

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أكدت مديرية التربية والتعليم بالشرقية، إنه من المقرر إعلان نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية، الأسبوع المقبل.

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالشرقية لـ"اليوم السابع“، أنه مازالت أعمال تصحيح كراسات الإجابات جارية داخل الكونترول، وسيعقبها رصد الدرجات والمراجعة، ثم العرض على المحافظ للاعتماد وإعلانها عبر المواقع الإلكتروني للمحافظة.

وكان تقدم للامتحانات هذا العام 136 ألفا و500 طالب وطالبة أمام 765 لجنة امتحانية مقسمين إلى 134 ألفا و415 طالب وطالبة بالشهادة الإعدادية العامة يؤدون الامتحان بـ741 لجنة و2019 ألف طالب وطالبة بالشهادة الإعدادية المهنية يؤدون الامتحان بـ18 لجنة و55 طالبا وطالبة بالشهادة الإعدادية للصم يؤدون الامتحان بـ5 لجان و11 طالبا وطالبة بالشهادة الإعدادية للنور للمكفوفين يؤدون الامتحان بلجنة واحدة، وذلك على مستوى 20 إدارة تعليمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.


نتيجة الشهادة الاعدادية 2022

نتيجة الشهادة الاعدادية

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022

نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 التيرم الأول

نتيجة الشهادة الإعدادية

نتيجة الاعدادية 2022

نتيجة الإعدادية 2022

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