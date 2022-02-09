نتيجه الصف الثالث الاعدادي .. تعليم المنوفية تتفقد أعمال كونترول الشهادة الإعدادية العامة

المنوفية - محمد فتحى

نتيجه الصف الثالث الاعدادي

تفقدت اليوم الدكتورة أماني قرني مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية ، يرافقها هاني عنتر وكيل المديرية أعمال لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية العامة بمقر اللجنة بمدرسة سيدي خميس الابتدائية، التابعة لإدارة شبين الكوم التعليمية كان في استقبالها بمقر اللجنة غباشي عبد الفتاح رئيس لجنة النظام والمراقبة.



وتفقدت مدير المديرية حجرات الكنترول حيث وجهت بتوخي الدقة الشديدة في عملية المراجعة ورصد الدرجات والتزام السرية التامة حرصا على مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب مشددة على عدم السماح مطلقا باستخدام الهاتف المحمول داخل مقر الكنترول مع الالتزام بالتعليمات والكتب الدورية الخاصة بمنع التدخين أثناء أوقات العمل داخل الحجرات.

