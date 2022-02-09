نتيجه الصف الثالث الاعدادي ..وكيل تعليم سوهاج نهاية الأسبوع القادم ختام أعمال تصحيح

سوهاج محمود مقبول

نتيجه الصف الثالث الاعدادي

أكد الدكتور عربى أبوزيد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة سوهاج أن أعمال التصحيح للشهادة الإعدادية تسير طبقا لما مقرر لها تنظيميا وأنه تم تصحيح ما يقرب من 30% من أوراق الإجابة على مستوى المحافظة وأنه بنهاية الأسبوع القادم سوف تنتهى الأوراق كاملة تمهيدا لإعلان النتيجة للطلاب بإعتماد اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج في تصريح خاص لليون السابع أن امتحانات الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية العامة والمهنية بسوهاج سوف أيتمرلمدة 6 أيام وأنتهى يوم الخميس الموافق 3 فبراير 2022 وأعمال الإمتحانات شهدت انتظام عدد " 92695 " طالب وطالبة، موزعين على "487" لجنة امتحانية وأنه تم اتخاذ كافة الإجراءات لتذليل وحل أى معوقات اجهت الامتحانات من خلال تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية والإدارات التعليمية لمتابعة الامتحانات على مدار الساعة لتلقى أى شكوى لسرعة حلها على الفور.

يذكر أن اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، يرافقه حمدى مصطفى وكيل مديرية التربية والتعليم بسوهاج، أيمن تمام مدير إدارة سوهاج التعليمية تفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية داخل مدرسة الدكتور النبوى المهندس الإعدادية بنين، ولجنة مدرسة الحديثة بنات بسوهاج، للاطمئنان على سير العمل بلجان الامتحانات.