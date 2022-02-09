اليوم السابع
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أكرم القصاص
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نتيجه الصف الثالث الاعدادي ..وكيل تعليم سوهاج نهاية الأسبوع القادم ختام أعمال تصحيح

الأربعاء، 09 فبراير 2022 12:32 م
نتيجه الصف الثالث الاعدادي ..وكيل تعليم سوهاج نهاية الأسبوع القادم ختام أعمال تصحيح الدكتور عربى أبوزيد وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج
سوهاج محمود مقبول

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نتيجه الصف الثالث الاعدادي

أكد الدكتور عربى أبوزيد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة سوهاج أن أعمال التصحيح للشهادة الإعدادية تسير طبقا لما مقرر لها تنظيميا وأنه تم تصحيح ما يقرب من 30% من أوراق الإجابة على مستوى المحافظة وأنه بنهاية الأسبوع القادم سوف تنتهى الأوراق كاملة تمهيدا لإعلان النتيجة للطلاب بإعتماد اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج في تصريح خاص لليون السابع أن امتحانات الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية العامة والمهنية بسوهاج سوف أيتمرلمدة 6 أيام وأنتهى يوم الخميس الموافق 3 فبراير 2022 وأعمال الإمتحانات شهدت  انتظام عدد " 92695 " طالب وطالبة، موزعين على "487" لجنة امتحانية وأنه  تم اتخاذ كافة الإجراءات لتذليل وحل أى معوقات اجهت الامتحانات من خلال تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية والإدارات التعليمية لمتابعة الامتحانات على مدار الساعة لتلقى أى شكوى لسرعة حلها على الفور.

يذكر أن اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، يرافقه حمدى مصطفى وكيل مديرية التربية والتعليم بسوهاج، أيمن تمام مدير إدارة سوهاج التعليمية تفقد  لجان امتحانات الشهادة الإعدادية داخل مدرسة الدكتور النبوى المهندس الإعدادية بنين، ولجنة مدرسة الحديثة بنات بسوهاج، للاطمئنان على سير العمل بلجان الامتحانات.


الشهادة الإعدادية

نتيجة الشهادة الاعدادية 2022

نتيجه الصف الثالث الاعدادي

نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2022

نتيجة الشهادة الاعدادية

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نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 برقم الجلوس

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نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2022 برقم الجلوس

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نتيجة الشهادة الإعدادية 2022

نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 التيرم الأول

نتيجة الشهادة الإعدادية

نتيجة الاعدادية 2022

نتيجة الإعدادية 2022

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