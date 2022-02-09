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نتيجه الصف الثالث الاعدادي .. "تعليم أسوان" تعلن نتيجة الإعدادية الأسبوع المقبل

الأربعاء، 09 فبراير 2022 01:05 م
نتيجه الصف الثالث الاعدادي .. "تعليم أسوان" تعلن نتيجة الإعدادية الأسبوع المقبل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان
أسوان - عبد الله صلاح

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تواصل مديرية التربية والتعليم بأسوان، أعمال رصد وتقدير درجات الفصل الدراسى 2021/2022 لطلاب الشهادة الإعدادية، ومن المقرر إعلان النتيجة عقب اعتمادها من اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بنهاية الأسبوع المقبل.

ويستمر التصحيح وتقدير الدرجات داخل مقار ولجان وكنترول التصحيح وتقدير الدرجات بإجمالى 33 لجنة تصحيح تضم 624 معلما ومعلمة من المصححين.

وقال اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، إنه أمر بمنح المشاركين فى التصحيح 5 أيام راحة بعد انتهاء أعمال الكنترول، مع احتساب مكافأة الامتحانات لهم بحساب الورقة وليس اليوم، مشدداً على أن ما حدث العام الماضى من ظاهرة الغش الجماعى وحصول بعض الطلاب على الدرجات النهائية دون استحقاقهم لها، لن يتكرر مرة أخرى حيث تم تلافى كل ذلك هذا العام من خلال إحكام السيطرة والانضباط داخل لجان الامتحانات بمختلف الإدارات التعليمية، وأيضاً اختيار العناصر المميزة للمشاركة في أعمال الكنترول.

وطالب المحافظ، من المصححين بضرورة مراعاة العدالة والنزاهة الكاملة والدقة فى التصحيح والرصد وعدم الاستعجال ضمانًا لحصول كل طالب على حقه، وهو الذي يتطلب من العاملين بالكنترول ضرورة تحرى الدقة الشديدة فى إدخال درجات الطلاب تجنباً لأى أخطاء تضر بمصلحة الطالب.

ومن جانبه، أوضح عبد الكريم لطفى، مدير التربية والتعليم بأسوان، بأن توجيهات محافظ أسوان للمصححين أيضاً تمثلت في عدم اصطحاب مقدرى الدرجات التليفون المحمول نهائياً داخل الحجرات، وأيضاً عدم التدخين، مع مراعاة تواجد اللافتات الخاصة بتوجيه المقدرين إلى الأماكن المخصصة لتقدير كل مادة بإجمالى 36 من الموجهين و 138 عضو من أعضاء هيئة التدريس، و860 مقدر للدرجات.

وأشار ، إلى أن أعمال تقدير الدرجات بدأت السبت الماضى، وبلغ إجمالى عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية لهذا العام 2022/2021 نحو 28 ألف 49 طالب وطالبة موزعين على 294 لجنة امتحانية بمعدل 64 لجنة بإدارة أسوان ، و21 لجنة بإدارة دراو ، و 37 لجنة بإدارة نصر النوبة ، و 73 لجنة بإدارة كوم أمبو ، و 99 لجنة بإدارة إدفو.


نتيجة الشهادة الاعدادية 2022

نتيجه الصف الثالث الاعدادي

نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2022

نتيجة الشهادة الاعدادية

نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2021

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نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2022

نتيجه الشهاده الاعداديه الازهريه 2022

نتيجه الشهاده الابتدائيه الازهريه 2022

نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 برقم الجلوس

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نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2022 برقم الجلوس

بوابة الأزهر الشريف برقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022

نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 التيرم الأول

نتيجة الشهادة الإعدادية

نتيجة الاعدادية 2022

نتيجة الإعدادية 2022

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