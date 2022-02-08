نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 .. وكيل تعليم الدقهلية يؤكد مراعاة الدقة فى التصحيح ورصد الدرجات

الدقهلية: شريف الديب

تفقد على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، اليوم ويرافقه احمد هلال مدير ادارة الخدمات ورئيس لجنة النظام والمراقبة للشهادة الاعدادية، بمتابعة اعمال لجان تقدير الدرجات للفصل الدراسي الاول للشهادة الاعدادية للعام 2021/2022 والتي بدأت اعمالها السبت 5 فبراير.

وتابع وكيل وزارة حجرات التصحيح، وأكد على ضرورة مراعاة الدقة فى العمل والالتزام بالتعليمات وشدد على عدم اصطحاب الهواتف المحمولة والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وارتداء الكمامات اثناء التصحيح ومنع التدخين داخل حجرات التصحيح.

ووجه الشكر للعاملين على الجند المبذول، جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأكد وكيل الوزارة أن سوف يتم إعلان النتيجة فور الانتهاء من عمليه التصحيح ورصد الدراجات، واعتماده من الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية.



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