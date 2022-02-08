اليوم السابع
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نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 .. تعليم القليوبية: إعلان النتيجة نهاية الأسبوع المقبل

الثلاثاء، 08 فبراير 2022 01:55 م
نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 .. تعليم القليوبية: إعلان النتيجة نهاية الأسبوع المقبل الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية
القليوبية - إبراهيم سالم

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أعلن الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، استمرار أعمال التصحيح لمواد الشهادة الإعدادية للفصل الدراسى الأول بالمحافظة، والتى من المقرر الانتهاء منها خلال الأسبوع المقبل، لتبدأ بعدها عملية المراجعة ورصد الدرجات لنتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية، موضحا أنه من المقرر إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية نهاية الأسبوع المقبل.

وأضاف "محمود"، خلال تصريحات لـ "اليوم السابع"، أنه يتم تصحيح جميع المواد فى أن واحد بالتزامن مع بعضها البعض، وجارى العمل على الانتهاء من أعمال تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية بالقليوبية.

وأشار، إلى أنه يتفقد بشكل دورى مدرستى بن خلدون ومدرسة 25 يناير، لمتابعة العمل بلجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية للاطمئنان على انتظام العمل داخل الكنترول، وذلك في إطار توجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.

رافقة بالجولة إبراهيم الصغير مدير عام التعليم العام، ومحمد حسن جاد مدير العلاقات العامة، وطلعت عفيفي مدير التعليم الإعدادي، وإسلام عبد الفتاح رئيس الكنترول.

كما تفقد وكيل الوزارة، أعمال التصحيح وتقدير الدرجات بمادة اللغة الإنجليزية في جميع الحجرات برفقة كوكبة من موجهى اللغة الإنجليزية، مؤكدا ضرورة تحري الدقة في التصحيح وعدم الاستعجال.

وأكد مدير تعليم القليوبية، أنه شدد على عدم اصطحاب المحمول نهائيا داخل الحجرات، مؤكدا ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية فى الحجرات والتباعد الاجتماعي داخل الحجرات.


نتيجة الشهادة الاعدادية 2022

نتيجة الشهادة الاعدادية

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022

نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 التيرم الأول

نتيجة الشهادة الإعدادية

نتيجة الاعدادية 2022

نتيجة الإعدادية 2022

نتيجة الشهادة الاعدادية بالقليوبية

موعد اعلان نتيجة الشهادة الاعدادية بالقليوبية

الشهادة الاعدادية بالقليوبية

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