وكيل تعليم كفر الشيخ يتفقد كنترول الإعدادية موجها بمنح الطلاب حقوقهم.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

تفقد محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أعمال كنترول الشهادة الإعدادية العامة والمهنية، وتابع أعمال تصحيح أوراق الطلاب، ورصد الدرجات بقطاعات شرق كفر الشيخ، ودسوق والحامول، موجها بالتأني والدقة في عملية رصد الدرجات، مؤكداً على السرية الكاملة في العمل، مؤكداً إن أعمال التصحيح مستمرة، موجها بالتأني في التصحيح ورصد الدرجات، فالأهم إعطاء كل طالب حقه، وليست سرعة إعلان النتيجة، محذراً من الوقوع في الأخطاء وبخس الطلاب حقوقهم.

كما تفقد وكيل الوزارة، ورش عمل تنمية مهارات مقيمين التعليم الفني من معلمي وموجهي التعليم الفني خلال شهر فبراير 2022، تشمل برامج صناعية وتجارية لجميع مدارس التعليم المختلفة بنظام الجدارات، رافق محمد السبكي مدير عام التعليم الفني، مشيداًُ بما تفقده وما تضمنته ورش العمل،موجها الشكر لكل المشاركين من موجهين ومعلمين في ورش العمل.

كما تفقد عبدالله،ورشه العمل المقامة بمدرسة الشهيد محمد عاطف التجارية التي تستهدف مسؤولي التسويات، بحضور مسئولي التحول الرقمي بالمديرية، ماجد ابوالمعاطي، وعبدالباري البنا، و كرم محمد علي.