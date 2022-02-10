حصاد الوزارات.. التنمية المحلية: غلق 23 ألفا و400 محل مخالف للمواعيد الشتوية حتى الآن

شهدت دواوين الوزارات، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد "اليوم السابع" حصاد الوزارات على مدار اليوم.
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