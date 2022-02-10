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الخميس، 10 فبراير 2022 05:19 م
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حصاد الوزارات.. التنمية المحلية: غلق 23 ألفا و400 محل مخالف للمواعيد الشتوية حتى الآن

الخميس، 10 فبراير 2022 05:00 م
حصاد الوزارات.. التنمية المحلية: غلق 23 ألفا و400 محل مخالف للمواعيد الشتوية حتى الآن وزارة التنمية المحلية
كتب: محمد الأحمدى

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شهدت دواوين الوزارات، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد "اليوم السابع" حصاد الوزارات على مدار اليوم.

التنمية المحلية: غلق 23 ألف و400 محل مخالف للمواعيد الشتوية حتى الآن

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اليوم السابع بلس

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