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المدارس لطلاب الأول والثانى الثانوى: نتيجة الترم الأول ليس بها نجاح ورسوب

الخميس، 10 فبراير 2022 12:03 م
المدارس لطلاب الأول والثانى الثانوى: نتيجة الترم الأول ليس بها نجاح ورسوب وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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طمأنت المدارس أولياء أمور وطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى العام، مؤكدة أن الترم الأول لا يوجد به نجاح أو رسوب ولا يعتبر الطالب ناجحا أو راسبا فى أى مادة إلا بعد اضافة درجات الترمين معا، جاء ذلك بعد إعلان المدارس نتيجة الفصل الدراسي الأول فى شكل تقديرات.
 
كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، وجهت بإعلان نتيجة الترم الأول للصفين الأول والثانى الثانوى العام فى شكل تقديرات تبدأ من ضعيف حتى ممتاز، وتبدأ من 85 : 100 ممتاز، ومن 65 لأقل من 85 جيد جدا، ومن 50 لأقل من 65 جيد، وأقل من 50 ضعيف.
 
وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن درجات امتحان الفصل الدراسى الأول للثانوى العام مكملة للترم الثانى والأسئلة فى التقييم بالصفين الأول والثانى الثانوى مرحلة تمهيدية لامتحانات الثانوية العامة، وعلى الطلاب الابتعاد عن محاولات الغش.
 
وكانت امتحانات الفصل الدراسي الأول انتهت الخميس 3 فبراير الجارى، حيث نجحت المدارس فى عقد امتحانات الترم الأول حضوريا لجميع الطلاب داخل المدارس رغم انتشار فيروس كورونا ومتحوراته الجديدة.
 
وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه لا صحة لتعديل مواعيد أجازة نصف العام، حيث تبدأ 5 فبراير حتى 17 من نفس الشهر، وتؤكد الوزارة التزامها بالمواعيد المعلنة سابقًا وفقًا للخريطة الزمنية، مضيفة أنه طبقا للخطة الزمنية المحددة للعام الدراسي الجديد 2021-2022، يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت 19 فبراير وحتى الخميس 9 يونيو، وتعقد امتحانات نهاية العام لصفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت 7مايو.

التربية والتعليم

إجازة نصف العام

موعد إجازة نصف العام

اخبار مصر

نتيجة الصفين الأول والثانى الثانوى

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