نتائج الطلاب.. اعرف نتيجة الشهادة الإعدادية للجيزة 2022 برقم الجلوس

كتب سيد خلفاوى

تواصل مديريات التربية والتعليم بالمحافظات أعمال رصد وتقدير درجات الفصل الدراسى 2021 / 2022 لطلاب الشهادة الإعدادية ، ومن المقرر إعلان نتائج الطلاب عقب اعتمادها نهاية الأسبوع المقبل.

واعتمد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول لشهادة إتمام التعليم الأساسى ( الشهادة الإعدادية ) للعام الدراسي 2021 / 2022 بنسبة نجاح 73.2 % وبلغ عدد المتقدمين للامتحان 186068 طالبا وطالبة، حضر منهم 183066 طالبا وطالبة ونجح 133301 .

واعتمد محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 97.2%، ونتيجة اعدادية المكفوفين بنسبة نجاح 74% ، ونتيجة المدارس الدولية بنسبة نجاح 86% ، ونتيجة امتحانات الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 87.7 %.

نتائج الطلاب بالإعدادية فى محافظة الجيزة نتائج الطلاب أضيف إليها اعتماد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2021 / 2022 بنسبة نجاح 73.26% حيث بلغ عدد المتقدمين 193140 طالبا وطالبة. واعتمد محافظ الجيزة نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 90.14%، ونتيجة امتحانات المكفوفين بنسبة نجاح 67.86.%، إضافة إلى نتيجة القسم المهنى بنسبة نجاح 79.53%.

وأكد محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم أنه يمكن للطلاب الحصول على النتيجة غدا عن طريق البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة www.cairo.gov.eg بإدخال رقم الجلوس.