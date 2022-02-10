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نتائج الطلاب.. اعرف نتيجة الشهادة الإعدادية للجيزة 2022 برقم الجلوس

الخميس، 10 فبراير 2022 12:58 م
نتائج الطلاب.. اعرف نتيجة الشهادة الإعدادية للجيزة 2022 برقم الجلوس وزارة التربية والتعليم -أرشيفية
كتب سيد خلفاوى

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تواصل مديريات التربية والتعليم بالمحافظات أعمال رصد وتقدير درجات الفصل الدراسى 2021 / 2022 لطلاب الشهادة الإعدادية ، ومن المقرر إعلان نتائج الطلاب عقب اعتمادها نهاية الأسبوع المقبل.
 
 
واعتمد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول لشهادة إتمام التعليم الأساسى (الشهادة الإعدادية) للعام الدراسي 2021 / 2022 بنسبة نجاح 73.2 % وبلغ عدد المتقدمين للامتحان 186068 طالبا وطالبة، حضر منهم 183066 طالبا وطالبة ونجح 133301 .
 
واعتمد محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 97.2%، ونتيجة اعدادية المكفوفين بنسبة نجاح 74% ، ونتيجة المدارس الدولية بنسبة نجاح 86% ، ونتيجة امتحانات الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 87.7 %.
 

نتائج الطلاب بالإعدادية فى محافظة الجيزة

نتائج الطلاب أضيف إليها اعتماد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2021 / 2022 بنسبة نجاح 73.26% حيث بلغ عدد المتقدمين 193140 طالبا وطالبة.
 
واعتمد محافظ الجيزة نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 90.14%، ونتيجة امتحانات المكفوفين بنسبة نجاح 67.86.%، إضافة إلى نتيجة القسم المهنى بنسبة نجاح 79.53%.
 
وأكد محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم أنه يمكن للطلاب الحصول على النتيجة غدا عن طريق البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة www.cairo.gov.eg بإدخال رقم الجلوس.

نتيجة

نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالاسم ورقم الجلوس 2021

بوابة الأزهر الإلكترونية 2021

نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية 2022

بوابة الأزهر للنتائج

برقم الجلوس نتيجة الشهادة الاعدادية 2022

نتيجه الصف الثالث الاعدادي

نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2022

نتيجة الشهادة الاعدادية

نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2021

بوابه الازهر الالكترونيه

بوابة الازهر

بوابة الازهر الالكترونية

نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2022

نتيجه الشهاده الاعداديه الازهريه 2022

نتيجه الشهاده الابتدائيه الازهريه 2022

نتيجة الشهادة الاعدادية 2022

برقم الجلوس بوابة الأزهر الإلكترونية

برقم الجلوس

بوابة الأزهر الشريف

برقم الجلوس نتيجة الشهادة الإعدادية 2022

التيرم الأول

نتيجة الشهادة الإعدادية

نتيجة الاعدادية 2022

نتيجة الإعدادية 2022

نتائج الطلاب

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