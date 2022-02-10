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الرى توضح أماكن سقوط الأمطار فى المحافظات حتى السبت 12 فبراير

الخميس، 10 فبراير 2022 01:23 م
الرى توضح أماكن سقوط الأمطار فى المحافظات حتى السبت 12 فبراير حالة الامطار المتوقعة
كتبت أسماء نصار

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كشف مركز التنبؤ بفيضان النيل التابع لقطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والرى، توقعات حالة الأمطار على المحافظات بدءًا من اليوم الخميس وحتى السبت 12 فبراير، حيث يتوقع المركز أن تتعرض مناطق متفرقة من السواحل الشمالية لسقوط أمطار خفيفة تتراوح من 1 إلى 5 مم، وذلك على النحو الآتى:
 

الخميس 10 فبراير

تتعرض مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا وشمال سيناء لسقوط أمطار خفيفة تتراوح من 1 – 5 مم.
 

الجمعة 11 فبراير

تتعرض مناطق من أقصى السواحل الشمالية الشرقية لسقوط أمطار خفيفة تتراوح من 1 – 3 مم.
 

السبت 12 فبراير 

من المتوقع عدم سقوط أمطار 
 
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