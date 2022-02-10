التنمية المحلية: غلق 23 ألف و400 محل مخالف للمواعيد الشتوية حتى الآن

كتب على عبد الرحمن

كشف الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، ارتفاع عدد المحال المخالفة لمواعيد غلق وفتح المحلات الشتوية، إلى 23 ألف و400 مخالفة، وذلك منذ بداية تطبيق المواعيد الشتوية في 1 أكتوبر حتى أمس الأربعاء 9 فبراير الجارى.

وأضاف قاسم، فى تصريحات اليوم، أنه تم غلق 8108 محال، و4798 سوقا، و584 مطعم، و3991 ورشة، و2488 مقهى، و3436 ذات أنشطة أخرى.

جدير بالذكر، أن قرار وزير التنمية المحلية الخاص ب المواعيد الشتوية يتضمن أن تكون مواعيد فتح المحال، والمولات التجارية باستثناء المطاعم والكافيهات، يومياً من الساعة السابعة صباحاً وتغلق الساعة العاشرة مساءً على أن يتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتغلق الساعة الحادية عشر مساءً ، وتكون مواعيد فتح المطاعم والكافيهات والبازارات بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية يوميا من الساعة الخامسة صباحا وتغلق الساعة الثانية عشر منتصف الليل ، على أن يتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتغلق الساعة الواحدة صباحاً ، مع استمرار خدمة التيك أواي وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار (24ساعة).

كما يتضمن القرار الوزاري أن تكون مواعيد فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية يوميا من الساعة الثامنة صباحا وتغلق الساعة السادسة مساءً ، عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود وكذا الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن والتي يصدر بها قرار من وزير التنمية المحلية (رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة)، ويجوز تعديل مواعيد فتح وغلق محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية في حالة وجود ما يستوجب ذلك ، بقرار من وزير التنمية المحلية (رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة) بناءً على اقتراح الوزير أو المحافظ المختص بعد العرض على اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة على أن تستثنى من المواعيد محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران ، مع مراعاة الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضروات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات ،وتستمر المواعيد الشتوية حتى صدور قرار عودة المواعيد الصيفية اعتبارا من يوم الجمعة الأخيرة من شهر أبريل من كل عام حتى نهاية الخميس الأخير من سبتمبر من كل عام.