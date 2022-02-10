اليوم السابع
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القوى العامة تجدد تحذيرها من عمليات النصب على المواطنين والعمالة غير المنتظمة

الخميس، 10 فبراير 2022 01:27 م
القوى العامة تجدد تحذيرها من عمليات النصب على المواطنين والعمالة غير المنتظمة عمليات النصب على المواطنين والعمالة غير المنتظمة باسم وزارة القوى العاملة
كتبت آية دعبس

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جددت وزارة القوى العاملة تحذيرها للمواطنين والعمالة غير المنتظمة بشأن إتصال بعض الجهات الوهمية بالمواطنين منتحلة صفة الوزارة، وتطلب من المواطنين الإدلاء ببياناتهم الشخصية وأرقام الكروت الائتمانية للنصب عليهم.
 
وتهيب الوزارة بالمواطنين عدم التعاون مع تلك الجهات أو الأشخاص والحفاظ على سرية بياناتهم الشخصية حفاظاً عليها من عمليات النصب والسرقة.
 
وشددت وزارة القوى العاملة على أن كافة المنح أو المساعدات التي تُقدم للعمالة غير المنتظمة يتم الإعلان عنها بشكل رسمي على قنوات الاتصال الخاصة بالوزارة سواء على الموقع الإلكترونى عبر الرابط التالي "manpower.gov.eg"، أو الصفحة الرسمية الموثقة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
 
وأشارت الوزارة إلى قيامها حالياً بتنفيذ عملية حصر وتسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة في مواقع عملهم، بهدف إعداد قاعدة بيانات متكاملة لهم، يتم من خلالها شمولهم تحت مظلة تأمينية واجتماعية وصحية شاملة، مُحذرةً المواطنين من الإدلاء ببياناتهم الشخصية لأي جهة تنتحل صفة الوزارة، والتي تستهدف استغلالهم.
 
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القوى العاملة

العماله غير المنتظمة

حصر العمالة غير المنتظمة

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