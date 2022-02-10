اليوم السابع
Ads
الخميس، 10 فبراير 2022 02:18 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

"التضامن" تطلق أول معسكر للطلاب "قادرون باختلاف" بالجامعات المصرية

الخميس، 10 فبراير 2022 12:51 م
"التضامن" تطلق أول معسكر للطلاب "قادرون باختلاف" بالجامعات المصرية أول معسكر للطلاب "قادرون باختلاف"
كتب مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أطلقت وزارة التضامن الاجتماعى أول معسكر للطلاب ذوي الإعاقة "قادرون باختلاف" في الجامعات المصرية داخل جامعة بورسعيد،وذلك لمدة يوم واحد،حيث تنظمه وحدة التضامن الاجتماعي بالجامعة  وذلك تحت رعاية الدكتورة  نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.
 
وحضر فعاليات المعسكر الدكتور أيمن إبراهيم رئيس جامعة بورسعيد، والدكتور صلاح هاشم مستشار وزارة التضامن الاجتماعي للسياسات الاجتماعية ومنسق عام برنامج وحدات التضامن الاجتماعي داخل الجامعات.
 
وأقيم المعسكر بالمدينة الرياضية لجامعة بورسعيد تحت شعار" الإرادة والتحدي"، وذلك بالتنسيق مع جمعية الهلال الأحمر المصري، حيث شهد مشاركة ١٠٠ طالب وطالبة، بينهم ٣٠ طالبًا من الطلاب المتطوعين بالجامعة داخل وحدة التضامن الاجتماعي، و٧٠ طالبًا من ذوي الإعاقة البصرية والحركية.
 
وتضمنت فعاليات المعسكر تدريب ذوي الإعاقة علي الإسعافات الأولية، بالإضافة إلي بعض الأنشطة الثقافية والاجتماعية والترفيهية، حيث يهدف إلي تحقيق الدمج ما بين الطلاب من ذوي الإعاقة وأقرانهم من الطلاب العاديين، وتم تنفيذ الفعاليات من خلال وحدة التضامن الاجتماعي بالجامعة.
 
جدير بالذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي أطلقت برنامج وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات الحكومية، حيث تم تنفيذه داخل 25 جامعة حكومية، بالإضافة إلي ثلاثة أفرع لجامعة الأزهر، وتهدف الوزارة منه تعبئة موارد الطلاب ورفع الوعي المجتمعي لديهم، وكذلك دعم الطلاب غير القادرين.
 
 
PHOTO-2022-02-10-10-31-50_1
 
 
PHOTO-2022-02-10-10-31-51
 
 
 
PHOTO-2022-02-10-10-31-51_1
 
PHOTO-2022-02-10-10-31-52_1

PHOTO-2022-02-10-10-31-52


التضامن

معسكر للطلاب قادرون باختلاف

قادرون باختلاف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

رئيس جامعة بورسعيد يفتتح فاعليات معسكر "قادرون باختلاف"

الثلاثاء، 08 فبراير 2022 03:09 م

تعيين أولى دفعات "قادرون باختلاف"على الحد الأدنى للأجور الجديد بالإسكندرية

الثلاثاء، 08 فبراير 2022 08:57 ص

برنامج اليوم يعرض تقريرًا عن قوافل تحيا مصر لأسر قادرون باختلاف

السبت، 05 فبراير 2022 06:54 م

الأحوال المدنية تحتفل بعيد الشرطة برفقة "قادرون باختلاف"

السبت، 05 فبراير 2022 10:12 ص

أطفال "قادرون باختلاف" يؤدون فقرات فنية فى معرض الكتاب.. صور

الثلاثاء، 01 فبراير 2022 08:00 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة